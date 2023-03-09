Один из лозунгов протеста в Тбилиси: назад в СССР здесь не хотят.
Фото: REUTERS
В Грузии не утихают уличные протесты. Тысячи людей протестуют против принятия здесь закона об «иноагентах». Власти отвечают водометами и резиновыми пулями.
А что думают русские релоканты, которых за последний год в Грузию только по официальным данным приехало больше 60.000 человек? Рассказываем последние новости на 9 марта 2023 года: какая ситуация на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией, а также что известно о пробке.
В чатах и Telegram-каналах релокантов из России тоже началось возбуждение. По пабликам поползли ужас и паника.
«Как раз вчера отмечали годовщину релокации в Тбилиси. Сидели в ресторане, праздновали. А потом я увидела новости о митингах в центре города полезла и как рукой сняло весь аппетит. Сидела, давилась, кусок в горло не лез. Слезоточивка, задержания… Мы знали, что в Грузии не все гладко. Но после сегодняшнего… Опять что ли вещи собирать?». Сообщений под этим постом больше 100. В том числе и от грузин. Вот вам кусочек русско-грузинской дискуссий.
«А что вас удивило? Митинги – это нормально для Грузии, они тут стабильно раз в 2 – 3 года. Что вы такие пугливые-то?».
«Тут снова жгут российские флаги. И почему этот закон называют «пророссийским», не пойму? Он же списан с американского. Разве нет?»
«То есть, когда принимают такие законы в прогрессивных странах, где тоже между прочим разгоняют протесты, то это нормально? А если у нас, в Грузии, то сразу «ах, нет демократии!».
«А ничего, что подобный закон действует в США с 1938 года? Не смущает вас? А теперь американцы нам диктуют, что нам такого нельзя. Пусть у себя разберутся».
«А вы что, уже грузинский освоили и прочли проект закона? И вообще, какое вы право имеете тут что-то высказывать? Вы здесь туристы…»
Закон об иноагентах участники протеста называют "Русским законом".
Фото: REUTERS
И все в том же духе. Наверняка, в чатах грузин, поддерживающих митинги, русские релоканты нашли бы поддержку. Но дело в том, что молодежь в Грузии (а на митинги в основном вышли они) уже плохо знают русский. Наши же мало владеют грузинским.
И по уже как будто сложившейся традиции на все происходящее среагировал многострадальный Верхний Ларс – тот самый единственный сухопутный контрольно-пропускной пункт - КПП между Грузией и Россией. То ли случайно, то ли специально здесь скопилась многокилометровая пробка. Причем в сторону России. В ночь с 8-го на 9-е марта она составила почти 10 километров! И сразу пошли сообщения, что это русские релоканты рванули обратно. И посыпались сообщения в соцсетях:
«Как с границей дела обстоят? Открыто? У кого есть информация?»
«Люди, что за паника? Закрывали дорогу из-за схода лавины. Снега в горах навалило, вы хоть иногда новости читайте, а!»
«Если из-за непогоды, тогда почему пробка только в сторону России скопилась? Логично? Нет.»
«Хочу понять - пробка связана с погодой или с беспорядками в Тбилиси? Почему все рванули назад в Россию? Хотелось бы понять, ждать спокойно или надо срочно ехать?»
«Кто-то может сказать, если пока был в Грузии пришла повестка, а сейчас еду обратно, передают ли пограничники данные в военкомат?»
«Я сегодня утром проехал в Россию! Официально подтверждаю - никаких мобильных военкоматов на границе нет. Что за суетологи здесь опять развелись?»
Новость о том, что власти Грузии отзывают закон об иноагентах была принята в чатах русских в Грузии на «Ура». Как робкая надежда, что митинги стихнут и бежать в Россию не придется.
«Ну, логичное решение, пока протестующие не пошли Мишу (Саакашвили. - Ред.) освобождать».
Однако, сами грузины так не считают.
- Что тут комментировать? Было очень-очень сильное давление Запада. И прямая поддержка митингующих Западом. Поэтому они были такие смелые, знали, что им ничего не будет, - говорит бывший зампред Комитета по экономике парламента Грузии Темур Майсурадзе. - Я уверен, сейчас последуют новые требования Запада. Чем это закончится, даже не знаю.
- А вообще в Грузии многие ли были за этот закон об иноагентах?
- Абсолютное большинство.
Оппозиция Грузии тем не менее решением властей все равно недовольна. И планирует новые митинги.
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