Вопрос дня: Что бы вы сказали возвращенцам в Россию? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы:

- Большая часть наших, бежавших через Ларс прошлой осенью, а сейчас убегающих обратно, они доказали, что в жизни не разбираются совершенно. Они называли тогда мотивом для своего бегства «угрозу мобилизации». Но 8 из 10 сбежавших не подлежали никакому призыву. Что им сказать? Я бы повторил слова Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Владимир Джабаров, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам :

- У нас с Грузией сложные отношения. И там американцы в своем амплуа - в каждой бочке затычка. Что касается людей, которые побежали из нашей страны и осели в Закавказье, мы же никому не мстим. Они в прошлом году «искали и нашли» тихую гавань. Но если говорить о той же Грузии, разве граждане не видят, что американцы творят со страной? Они везде генерируют русофобию, и тут выбор каждого - жить в таких условиях или уезжать.

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского госцирка:

- В Грузии есть люди, настроенные на добрососедские отношения с Россией. И есть граждане с противоположными настроениями. Не хотел бы инкриминировать прямую вину возвращенцам - русская диаспора в Грузии, Армении, азиатских республиках довольно большая. Нашей стране просто надо включиться в разрешение их проблем. А уж потом разбираться в проблемах наносных. Главное, на мой взгляд, - поддержать их желание вернуться на родину. И содействовать им, и внимательно отнестись к обещаниям безопасности. Кстати, очень часто люди, которые планируют диверсии, именно такими «гуманитарными коридорами» пользуются.

Станислав Садальский, народный артист Грузии и Чувашии:

- Кому где нравится жить - тот пусть там и живет. Почему нам здесь и сейчас нужно жалеть кого-то из тех, кто уехал в поисках лучшей жизни? А вернуться домой - их право.

Юрий Лоза, певец и композитор:

- Каждый хозяин своей судьбы и доли своей творец. Чтобы нам жалеть их сегодня, надо понять: есть люди, которые уехали и реально творили вдалеке от родины, в тишине. Но есть и те, другие, кто вещал против Родины. Они сделали свои шаги - почему их надо жалеть?

Игорь Гвритишвили, политолог, журналист:

- Несколько моих родственников застряли в Верхнем Ларсе. Там и армяне, и грузины, и россияне грузинского происхождения. Я не согласен с безжалостными комментариями в интернете об уехавших. И пусть президент Грузии взяла сторону оппозиции - на нее так надавили извне, что вскоре ее политическое существование закончится. Протесты через время сойдут на нет, а все желавшие убежать убегут. Но оттока не будет большого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Релоканты побежали обратно? Что происходит на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией

Очевидцы сообщают, что пробка на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией связана со сходом лавины (подробности)