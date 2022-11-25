Владимир Путин встретился с солдатскими матерями: они говорили о военной правде, утратах и настоящем героизме

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Владимир Путин не сомневается в правильности спецоперации на Украине, он готов встретиться с мамами мобилизованных солдат и смело посмотреть им в глаза. Глава страны поговорил с матерями бойцов, воюющих на новых российских территориях.

- Послезавтра мы в России отмечаем День матери. Для вас, так же как для очень многих других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, отношение к этому событию не то что бы праздничное, а, скорее всего, связано с чувством тревоги и заботы, в мыслях о том, что с вашими мальчиками, - начал президент.

Глава страны говорил медленно, вдумчиво, подбирая фразы. Он сам признался, что хочет избежать каких-то формальностей.

- Я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничто не может заменить утрату сына, утрату ребенка особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет. Но хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой, - пообещал Владимир Владимирович.

Президент поговорил с матерями бойцов, воюющих на новых российских территориях. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Президент рассказал, что встретился с солдатскими матерями и для лучшего понимания обстановки на фронте.

- Одно дело ко мне попадает информация – ее много из разных источников. Но другое дело – вы. Важны ваши оценки, идеи предложения. Постараюсь сделать так, чтобы они по максимуму были учтены и использовано в реальной жизни, - заверил Путин.

Российский лидер поблагодарил матерей за воспитание их детей. Потому люди выбирают защиту отечества не из-за наставлений, а благодаря личному примеру близких. Ценности и жизненные ориентиры закладывают в семье, та же школа на такое не способна.

В конце президент признался, что старается получать информацию и непосредственно от солдат.

- Когда я с ними иногда говорю - я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам эти звонки были. Разговоры дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда! – заявил президент.