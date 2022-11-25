Путин заявил, что лично говорит по телефону с участниками СВО Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации в Украине подтвердил, что лично говорит с пребывающими на службе в зоне СВО. Лидер РФ также уточнил, что его удивляет боевой настрой солдат, который дает полное основание называть их героями.

"Участники «спецоперации» — все герои по-настоящему, никто, кроме них, не знает, что это за труд и насколько это сопряжено с опасностью", - подчеркнул президент.

Путин также заявил, что разделяет боль утраты родителей, потерявших детей во время спецоперации. Он отметил важность задачи со стороны власти России делать все, чтобы родители военнослужащих чувствовали поддержку и плечо.

Вместе с тем Путин подписал указ о создании реестра с актуальными документами о воинском учете граждан. В ресурсе будет содержаться не только информация о состоящих на учете, но и тех, кто не состоит на нем.