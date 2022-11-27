Известный артист раскрыл правду о печальной участи Аллы Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева после своего спешного побега из России в Израиль, похоже, окончательно поставила крест на творчестве. Примадонна хоть и делает вид, что ее жизни на чужбине бьет ключом, но знакомые певицы так не думают. Актер и танцор Егор Дружинин раскрыл правду о печальной участи Аллы Борисовны.

Егор Дружинин три года назад занимался юбилейным шоу Аллы Пугачевой в Кремле. Они тогда много и подолгу общались. И, хотя Дружинин желал бы вновь поработать с Примадонной, но реальность диктует новые правила.

Егор не надеется на возвращение Пугачевой к карьере. Тем более не идет речи о том, что однажды она вновь споет в Кремле. Вдали от Родины артистка позабыла о творчестве и довольствуется только редкими выходами в люди. Коме того, в Израиле и близко нет концертных площадок, на которых привыкла выступать Примадонна. Да и для местных жителей она бывшая певица, а не мегазвезда.

"В 2019 году мы сделали концерт Алле Пугачевой. Возможно, он был последний у Примадонны", - сказал он в эфире RU.TV. На уникальный концерт мечтали попасть сотни тысяч поклонников, но почти весь зал заняли друзья и близкие певицы.

По его словам, работать бок о бок с легендарной исполнительницей - задача не из простых. Так, однажды он даже зарекался находиться рядом с Примадонной: "Больше не буду с этой женщиной работать никогда!"

При этом Егор уверен: "То, что Алла Борисовна сделала для нашей культуры, поп-культуры, конечно, дорогого стоит. Она навсегда вошла в историю".