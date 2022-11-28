Россияне назвали новые слова, которые их бесят

Вопрос дня: Какие новые слова вас раздражают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир Вишневский, поэт и сатирик:

- Вы меня простите, но я пожалуюсь не только на новые слова, а еще и на выражения, причем не новые. Меня раздражают две фразы: «доброго времени суток» и «ты очень хороший человечек». А если именно слово, и только новое, то я выбираю «нарратив» (такой вид повествования. - Ред.).

Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма»:

- Я столько слов не люблю, так загадили русский язык в последние годы! Вот «минимаркет» - ну почему нельзя было сказать «маленький рынок»? Или слово «креативный» - есть же отличный русский аналог «творческий».

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Меня раздражает творчество отечественных рекламщиков. Они придумывают какие-то нелепые слова и крутят их по телевизору. Свежий пример: «фаршебно». Какой-то неправдоподобный мясник рекламирует сосиски (или что там, не помню), а за кадром повторяют «фаршебно». Просто взрыв мозга.

Сергей Урсуляк, режиссер:

- Не люблю слова, которые обозначают всякие восклицания. «Вау» - то, что я чаще всего слышу и что меня из-за этого особенно раздражает.

Мира Бергельсон, профессор школы филологических наук ВШЭ:

- Мне не нравится мамский сленг, фразы типа: «мой годовасик», «тугосеря». Мне не нравится гламурный сленг - слово «мимимишный» и так далее. Раздражает новое слово «либераст». Но надо помнить, что языку свойственно меняться. Сейчас нас что-то раздражает, а через 15 лет это же становится нормой.

Андрей Борисенко, космонавт:

- Я злюсь на всякие заимствования: «бутик», «менеджер», «ресепшен». Но это все очень субъективно. Вместо того же «ресепшен» я бы сказал: «пост дежурного» - хотя в гостинице это, наверно, будет звучать не очень. Но особенно меня раздражает, когда берут иностранные слова, коряво их переводят, а потом лепят на уличные вывески. Это не только язык засоряет, но еще и города.

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