Геннадий Онищенко считает, что новые стандарты предоставления алкоголя в отелях противоречат антиалкогольным ориентирам

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 10 марта, Росстандарт утвердил правила предоставления алкогольных напитков в отелях, работающих по системе «все включено».

С 30 июня 2023-го российские отельеры должны перейти на общепринятые мировые стандарты в области предложения своим клиентам алкогольных напитков.

Новые, невиданные доселе, ориентиры обязывают их предоставлять клиентам питейную продукцию отечественного производства в неограниченном количестве на обед и ужин - как на «шведском столе», так и в точках дополнительного питания.

Ассортимент и качество зависят от уровня отеля и класса обслуживания, на что тоже введены соответствующие стандарты.

В отелях категории «три звезды» должно быть не менее двух баров, где вам могут подать по системе «все включено» - также не менее одного вида пива плюс не менее трех видов вина – «сухого, полусладкого красного, белого, не менее двух видов крепкого алкоголя и коктейлей на его основе».

В четырехзвездочных же отелях таких баров должно быть не менее трех, а в пятизвездочных – и вовсе не менее четырех.

Ну, а в отелях с более высоким уровнем обслуживания, работающих по системе «ультра все включено», количество баров возрастает до двух, четырёх и шести соответственно!

- Геннадий Григорьевич, вот, видите, как сервис-то у нас развивается и продвигает к высочайшим рубежам и свершениям отечественное виноделие, - поделился я было радостью с экс-главгоссанврачом страны Онищенко. - Причем, в пятизвездочном отеле постоялец должен иметь аж круглосуточный доступ к алкоголю хотя бы в одном баре! А– в пятизвездочных - с «ультра все включено» гостям обязаны предложить игристое уже на завтрак!

- Вообще-то, крепкие напитки – это вам не отечественное виноделие, - заметил академик.

- Как? А там ведь написано, что отечественные, - и в обед, и на ужин. Только завтрак почему-то не учли.

- До Великой Октябрьской соцреволюции даже водка называлась вином. Сейчас официально это именуется по-разному.

- Бормотухой еще советские вина мы называли.

- Давайте к сути перейдем. Просто удивительно, что вводом государственного норматива можно так цинично попирать антиалкогольные решения нашего государства. Напомню, что в Национальных целях развития Российской Федерации до 2030-го (оказывается, есть такой документ. - А.Г.), где всего 5 пунктов, предусмотрен очень важный индикатив – достижение средней продолжительности жизни до 78 лет.

Так вот, этот вышеупомянутый стандарт предоставления в отелях алкогольных напитков, который утвердили и он начнет действовать совсем скоро, - противоречит намеченной цели, потому что не снижает, а, наоборот, - повышает риски алкоголизации населения.

А алкоголизм – это, напомню, тяжелая социальная болезнь, которая значительно сокращает продолжительность жизни человека.

Так вот, представьте себе, вы захотели насладиться сервисом 5-звездочного отеля…

- Ага!

- Перешли через дорогу, купили номер в этом отеле со своими…

- …подружками.

- Когда-то это называлось собутыльниками, сейчас - единомышленниками.

И - по карточке номера, в котором вы живете, вам должны все это – алкоголь в полном разнообразии - предоставлять круглосуточно и неограниченно.

- Геннадий Григорьевич, тогда - какие же меры необходимо срочно, до 30 июня, принять?

- Я бы, например…

Ну, во-первых, у нас есть ведомства, которые с этим борются в силу того, что они, как никто, знают, - «во что это обходится» - здоровью россиян.

По меньшей мере, Росстандарт надо призвать к порядку - как минимум.

- Кто же это должен сделать?

- Минздрав. Да и общество обязано восстать - против кручкотворцев. Здесь же попирается вся наша антиалкогольная политика.

Я понимаю, мы должны помогать бизнесу, чтобы он вставал с колен, но не такой ценой надо его поднимать!.