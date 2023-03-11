Будет ли «вундерваффе» у Украины: вокруг поставок Киеву ЗРК Patriot происходят загадочные вещи

"Patriot" для Украины стал тем самым новым символом, который украинцы возвели в культ Фото: REUTERS

Забавная коллизия сложилась с ЗРК американского производства "Patriot", которые американцы обещали поставить на Украину в количестве одной батареи. Еще одну батарею, которую Германия предоставила Варшаве, Киев ждет от Польши. И, судя по всему, именно с ней происходят загадочные вещи.

Сначала польский министр обороны Мариуш Блащак торжественно объявил журналистам, причем, из Аргентины, что их батарея ЗРК "Patriot" уже находится на Украине. Но позже Министерство обороны Польши официально опровергло своего руководителя. Дескать, батарея еще не поставлена, но вот-вот, и уже скоро. А заявление главы Минобороны Польши списали на "неправильный перевод" иностранными журналистами.

Примечательно, что и в Незалежной тоже произошла примерно такая же история. Сначала объявили, что система ПРО уже чуть ли не разворачивается на холмах Киева, а потом к микрофонам вышел спикер командования Военно-Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. И опроверг "перемогу".

- Нет еще, пока что не видел. Когда будут - узнаете, когда будет сбит первый российский самолет, - заявил Игнат в прямом эфире всеукраинского телемарафона. И повторил после этого, что комплексы ожидаются в ближайшее время, а публично об их получении будет объявлено после того, как их протестирует командующий ВВС ВСУ Николай Олещук или будет сбит первый российский самолет.

"Patriot" для Украины стал тем самым новым символом, который украинцы возвели в культ "вундерваффе". Как раньше это они сделали с "Джавелинами", "Стингерами", "Байрактарами", "Хаймарсами" и т.д. На "Леопарды" возлагаются надежды, что они проломят позиции российской армии и загонят "москалей" а на Patriot – что обезопасят украинские населенные пункты от российских ракет и беспилотников.

С одной стороны, конечно, даже неплохо, что западные союзники собрались поставлять эти современные, достаточно эффективные, но самое главное – очень дорогие системы ПВО и ПРО. Поскольку помощь Украине всегда имеет четко очерченное и конкретное финансовое выражение (400 миллионов долларов, миллиард, 2,3 миллиарда), то чем больше Украине поставят дорогих систем ПВО и ПРО, действительно являющихся оборонительным оружием, то тем меньше придется на долю обычной ствольной артиллерии, РСЗО и бронетехники. Одна батарея "Пэтриот" в полном оснащении – это миллиард долларов, а один танк "Леопард", причем, в самой актуальной модификации 2А6 – 6,8 млн долларов. Может, и есть тут за опт скидка, но явно не такая, как на памперсы. Весьма привлекательная, на мой взгляд, математика. А там еще стоимость одной ракеты такая, что украм сразу захочется повыть на Луну от охвативших их эмоций. Тем более, что на Западе все чаще стали говорить, что получаемая Украиной денежная помощь, должна быть направлена не Киеву, а тем странам, которые поставляют на Украину вооружения, в счет их оплаты.

Что же касается реальной практической пользы от батареи ПРО Patriot, а особенно вопроса, который сейчас больше всего волнует украинское руководство – сможет ли "Patriot" сбивать российские "Кинжалы"? – то ответ на него дал еще президент США Джозеф Байден, сказав, что "Кинжалы" – это обычные ракеты, не хуже или лучше других, но только очень быстрые и сбить их практически невозможно.

А тут еще и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби совсем испортил настроение украинцам, рассказав в интервью CNN, что система разработана для перехвата баллистических ракет, а российские силы используют на Украине крылатые и беспилотники, против которых "Пэтриот" совсем не эффективна.

То есть получается, что против "Калибров" и "Гераней" "Patriot" слаб в "коленках", а "Кинжалы " не сможет перехватывать, потому что бессилен против таких скоростей. И вот после этого, да еще с учетом, что одна батарея "Patriot" не сумеет прикрыть хотя бы весь Киев (а их всего получается, что будет две, каждая по миллиарду баксов), то рано или поздно украинцам придется ответить хотя бы себе на вопрос – а за что они профукали два миллиарда "зелени", и кто в верхах Украины сколько срубил на этом себе в карман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Америка пообещала Украине системы ПВО Patriot. Для чего установки нужны Незалежной

О планах отправки Patriot в Украину может быть объявлено уже на этой неделе (подробности)