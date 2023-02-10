Шольц призвал Евросоюз помочь в передаче танков Leopard 2 Украине

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом помочь с поставками танков Leopard 2 Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.

"Я воспользовался возможностью попросить их об активной помощи, - уточнил Шольц. - Мне кажется, что это сработает. Но это будет непросто".

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты сообщили, что правительство ФРГ одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Украине. Предполагается, что танки будут доставлены уже летом 2023 года. Тем не менее уточняется, что основная часть техники прибудет лет не раньше 2024-го.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые собираются поставить Киеву, не смогут увеличить эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что такая техника требует прикрытия, которое украинская армия не может обеспечить.