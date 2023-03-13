Исповедь матери актера, устроившего теракт под Брянском: Мой сын предатель, страна должна его наказать

Актер стал украинским диверсантом Фото: СОЦСЕТИ

Двое убитых взрослых и раненный 10-летний ребенок Федя, который несмотря на ранение вывел двух девочек, находившихся в расстрелянном автомобиле - таков итог нападения диверсантов ВСУ на Брянскую область. После этого террористы, не скрывая своих лиц, цинично записали видео о том, что якобы не трогали мирное население. Ответственность за теракт взяла на себя одна из ДРГ, входящих в ряды украинской армии. Это россияне, которые бежали из страны и вступили в ряды ВСУ. «Комсомолка» изучила их личности и поговорила с их близкими.

ИЗ НЕУДАЧЛИВОГО АКТЕРА В ДИВЕРСАНТЫ

Одним из террористов, расстреливавших мирных жителей под Брянском, оказался бывший актер и преподаватель йоги 37-летний Кирилл Канахин. Первое время националист пытался построить карьеру артиста в России. Из достижений – он снялся в эпизодической роли сериала «Глухарь» и отметился в картине «Секс в большом городе-2» с Ксенией Собчак. Пытался играть в Театре Луны в Москве. Но актерская карьера не задалась. Жил одно время в Петербурге, накопил долгов, бегал от судебных приставов. Параллельно погружался в радикальные идеи неонацизма, увлекался язычеством.

Карьера Канахина в качестве артиста не задалась Фото: СОЦСЕТИ

Первый раз Кирилл уехал на Украину еще в 2016 году. Уже тогда он пытался вступить в ряду ВСУ, чтобы терроризировать Донбасс в составе АТО, однако вскоре вернулся в Москву.

Вторую попытку он предпринял через два года. Артист бежал в Киев. Как сообщали, там он вступил в ряды «Азова»*, однако позже оказался в составе диверсионной группы.В России у Канахина осталась только мать. За действиями своего сына она сейчас наблюдает с ужасом.

- Я не знаю, почему он уехал на Украину, в последнее время он не жил со мной, - призналась «КП» мать актера. - Пока он был на Украине, у меня не было с ним связи, знаю лишь, что встречался с какой-то девушкой. Про вступление в ВСУ даже не предполагала, про его националистические убеждения я узнала только из прессы. Мне он звонил только чтобы поздравить с днем рождения. И в голову не могло прийти, что он может сотворить такое…

Сейчас мать отреклась от сына, ведь ее отец погиб, сражаясь в Великой Отечественной войне.

- Это нападение, людей убивали, как можно к этому относиться? – недоумевает Канахина. – Брянск - там же наши родные люди. Он заслужил, получит, раз такое совершил. Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну – это предательство.

«СОРАТНИКИ ИЗ ПОЛЬШИ И ГЕРМАНИИ»

37-летний Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин) одна из ключевых фигур теракта в Брянске, он основатель той самой ДРГ. Родился в России, но еще в подростковом возрасте вместе с семьей переехал в Германию как «еврейский контингент беженцев». Там он сразу же попал в группировки ультра и околофутбольных фанатов, которые устраивали драки, причислял себя к скинхедам. Как признавался сам неонацист, футбол ему был мало интересно, однако он «обожал мордобой».

Денис Никитин (слева) и Александр Фортуна (справа) устроили диверсию под Брянском Фото: СОЦСЕТИ

Позже из Германии Никитин вернулся в Россию. Здесь работал, в том числе вышибалой в клубе. Основал бренд одежды WhiteRex, который объединил вокруг себя ультраправых и продвигал нацистскую символику «Черное солнце» -альтернатива свастике. С помощью WhiteRexНикитин также устраивал бои в Европе, что помогало ему знакомится с радикальными группировками по всему миру.

- Мы приросли новыми связями в Европе - соратники из Польши, Греции, Венгрии и Германии готовы принять у себя турниры WhiteRex, - хвастался Никитин. - В России нам помогали новые друзья из Пензы и Твери и старые из Новосибирска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

«СИМПАТИЗИРОВАЛ ГИТЛЕРУ»

Радикальные взгляды Никитина замечали и в Европе. Немецкие исследователи ультраправых движений называли его «одним из самых опасных неонацистов Европы». В 2014 году в Германии на Никитина было возбуждено уголовное дело после того, как радикалы избили фанатов местного футбольного клуба.

Никитин часто ездил и на Украину, где дружил с местными неонацистами. Как говорят, там он даже открыл клуб, в котором тренировались бойцы полка «Азов»*. Правда, проблемы с законом у Никитина, как сообщали, возникли и в Киеве. Там, по одной из версий, его подозревали в продаже наркотиков.

Сам же Никитин все это время не скрывал своих неонацистских взглядов. «Комсомолка» нашла его аккаунты в соцсетях. На своей странице беглец из России часто выкладывал изображения Гитлера с нацистскими цитатами. Радикал среди прочего публиковал у себя и фото лидера пехотной дивизии СС «Валлония». Хотя в семье Никитина было много героев, в свое время сражавшихся с нацизмом…

Диверсанты во время нападения записали видео Фото: СОЦСЕТИ

- Моя семья имеет непосредственное отношение ко Дню победы - оба деда воевали: один имеет ранение, брат бабушки - Герой Советского союза, летчик, погиб на Курской дуге, не дожив до своего 30-летия, - писал автор страницы WhiteRex.

Теперь сам Никитин воюет с Россией. Более того, ФСБ считает его организатором покушения на российского бизнесмена Константина Малафеева, автомобиль которого пытались взорвать.

ПРОВОКАЦИЯ В БУЧЕ И СТОРОННИК НАВАЛЬНОГО

Еще один нападавший - уроженец Рыбинска, который сейчас называет себя Освальд Лемох, он же Алексей. В России работал охранником и инкассатором, участвовал в «Русских маршах». Как и его соратники, увлекался боями без правил, был подписан на группу WhiteRex. Лемох участвовал в акциях в поддержку оппозиционера Навального. На Украину бежал в 2018 году.

Освальд Лемох (слева) один из напавших на села под Брянском Фото: СОЦСЕТИ

Опрошенные «Комсомолкой» российские друзья диверсанта рассказывают, что раньше странностей за парнем не замечали, мол, был обычным охранником. Сейчас же все его тело забито татуировками. О нападении на Брянск его знакомые узнали из новостей.

- Этот полудурок стрелял в Брянске, - возмутилась одна из подруг Лемоха. – Мы с ним раньше работали вместе. Надеюсь, что ему скоро придет конец.

Сам Алексей не скрывает, что всегда симпатизировали радикальным украинским группировкам.

- Я начинал с националистических граффити, дальше больше – митинги, акции протестов, драки с силовиками, - рассказывает о себе неонацист. - Я заряжался, когда смотрел драки с полицейскими. У меня товарищи собирали деньги на поддержку Майдана, отдавали большую часть заработанного. Отношения с родителями у меня были натянутые, отец служил в органах в высоком звании, мать с бабушкой поддерживали российскую власть. Мы всегда ссорились. Потом я уехал в «Грузинский легион». Затем был в расположении «Азова»*.

Лемох раньше был охранником Фото: СОЦСЕТИ

Последний участник нападения на Брянск, попавший на видео, тоже переехал на Украину из России. Свою фамилию он скрывает, называя себя Александром «Фортуна». В Киев он перебрался в 2017 году. «КП» удалось найти его рассказ о себе.

- Я женился на гражданке Украины, поэтому переехал, - делился ранее диверсант. - Я из праворадикальных кругов. У меня две специальности: программист и строитель. В России я жил в Новосибирске и в Новокузнецке. Стоял у истоков сибирского скин-движения, был знаком с Тесаком (неонацист Максим Марцинкевич).

К слову, диверсант хвастался даже тем, что был в Буче в первый же день после отхода оттуда российских войск. Причастен ли он к тем провокациям, которые после этого последовали, пока неизвестно. Сейчас силовики продолжают расследование уголовного дела об убийстве двух человек во время нападения на брянские села.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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