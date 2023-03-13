Вопрос дня: Какие строчки Сергея Михалкова вы помните до сих пор? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Туманов, экс-депутат Госдумы:

- «Дело было вечером, делать было нечего» - это с ходу вспоминается. И оттуда же вдогонку строчки прилетают: «А у нас в квартире газ! А у вас? А у нас водопровод! Вот!» Мне кажется, это очень актуально. Что касается текстов, которые Сергей Михалков сочинял для гимна страны, сначала одной, потом другой, то я очень хорошо помню, что если не половина, то треть депутатов Госдумы точно, когда только-только приняли «новую старую» редакцию гимна Российской Федерации, начинали его запевать с заглавной строчки «Союз нерушимый республик свободных».

Игорь Серебряный, сооснователь Международного отцовского комитета:

- Да много строчек михалковских мелькает в голове. Хотя детям своим я и не читал его стихи. Про гимны его авторства я, пожалуй, промолчу. А что сразу вспомнил - так вот это: «От ворот и до ворот знал в районе весь народ, где работает Степанов, где прописан, как живет». Это точно про отцов, которые воспитывают детей в одиночку.

Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма:

- Рос я в довольно глухих местах в Поволжье, и в местности нашей детям стихи никто особо не читал. Но я благодарен тому, что такой человек, как Сергей Михалков, жил и творил в нашей стране. «Сплотила навеки Великая Русь» - почему-то именно это я вспоминал на трудных восхождениях, в интернациональных командах.

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Все мое детство прошло под звуки и слова гимна Советского Союза. Я с уважением отношусь к сыновьям Сергея Михалкова. Но именно их отец был настоящим символом высокой державности. «Славься, Отечество наше свободное» - за одни эти строчки ему надо ставить памятник.

Татьяна Визбор, бард, радиоведущая:

- «Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа - видно было за версту». Такие стихи я детям и читала. Ритмика хорошая, рифмы простые, запоминались легко - как у всех, кто писал стихи для детей в ХХ веке в нашей стране.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- «Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему!» Кроме отличных стихов у Сергея Михалкова, которого я читал внуку за ужином, были и великолепные пьесы. Я собрал для детей и внуков большую библиотеку, где есть раздел детской литературы - и Михалков там на почетном месте наряду с Маршаком и Барто.

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