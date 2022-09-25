Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в лосинах

В кадре Алла Борисовна улыбается, позируя на камеру Фото: соцсети

Алла Пугачева, вернувшись в Москву месяц назад, не спешит отказываться от звездных посиделок с близкими друзьями. На днях Примадонну заметили в компании близких друзей.

Алла Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. На вечеринку знаменитости собрались по случаю выхода сборника музыкальных произведений 62-летнего автора "Малинового вина".

Личное фото опубликовал Николаев. "В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей, коллег, музыкантов... Это было незабываемо и очень трогательно!" - подписал фотографии артист.

В кадре Алла Борисовна улыбается, позируя на камеру. Лосины она дополнила длинной рубашкой, а талию подчеркнула широким ремнем. Певица выглядит отдохнувшей, очень молодой и почти не пользуется косметикой.

Примадонна повеселилась в компании старых друзей Фото: соцсети

Ранее артистка появилась в театре вместе с дочерью Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом. Для мероприятия знаменитость выбрала черный брючный костюм. Строгий образ Примадонны дополняли очки с темной оправой. Артистка буквально светилась от счастья.

Отметим, 73-летняя Пугачева находится в России вместе с детьми Лизой и Гаррри. Наследники ходят в элитную гимназию в Подмосковье.