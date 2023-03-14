Казахстанский теннисист, родившийся в Питере: Болельщики рассекретили отца ребенка Аделины Сотниковой

Аделина Сотникова дала интервью для YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой». Фото: кадр видео.

Фигуристка Аделина Сотникова стала мамой в октябре прошлого года. Спортсменка долго скрывала имя и пол ребенка. Не разглашала она и личность отца своего малыша. И лишь в интервью Лилии Абрамовой для YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова впервые показала возлюбленного. Правда, его фамилию она по-прежнему не называет. Но внимательные болельщики сразу вычислили, что мужчина рядом с Аделиной – это теннисист из Казахстана Дмитрий Попко.

Болельщики вычислили, что мужчина рядом с Аделиной – это теннисист из Казахстана Дмитрий Попко. Фото: кадр видео.

Во время интервью Аделина рассказала, что ее сына зовут Адриан. Это имя – производное от имен родителей.

«Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа — Дима. И как-то сложился такой паззл», - рассказала Сотникова.

Дмитрий пока не женился на маме своего ребенка – он считает, что всему свое время. Новость о беременности возлюбленной стала для него полной неожиданностью. В это время он был за границей, участвовал в соревнованиях.

«Любимый в шоке был. К сожалению, не лично - любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, как ему сообщать, какая у него будет реакция. Причем у него турнир идет, я ему не вовремя сказала, что беременна. То есть все мысли не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна», - вспоминает Сотникова.

Аделина стала мамой в октябре прошлого года. Фото: кадр видео.

На вопрос, почему она скрывает отца своего малыша, Аделина призналась, что это было обоюдное решение. Спортсменке не хочется афишировать свою личную жизнь, да и ее избранник не стремится оказываться в центре внимания светской хроники. Сотникова сообщила, что рост ее возлюбленного – 191 сантиметр. А на вопрос, не теннисист ли он, ответила «Да».

Фигуристка пригласила съемочную группу на крещение маленького Адриана. Фото: кадр видео.

Фигуристка пригласила съемочную группу на крещение маленького Адриана. Лилия Абрамова пообщалась и с отцом мальчика, которого в титрах подписали просто: «Дмитрий, отец Адриана». Однако спортивные болельщики даже не сомневаются: это Дмитрий Попко. На всех спортивных сайтах указан его рост – 191 сантиметр, как и упоминала Аделина. И, судя по турнирным таблицам, в тот момент, когда Сотникова сообщила ему о беременности, он действительно соревновался в Европе.

Что известно об избраннике Сотниковой? 26-летний Дмитрий Попко имеет гражданство Казахстана и с 2011 года играет за эту страну. Спортсмен родился в Санкт-Петербурге и начинал свою карьеру как российский теннисист. Правда, на взрослом уровне дебютировал уже в качестве представителя Казахстана и даже выступал за казахстанскую национальную сборную в Кубке Дэвиса. После переезда Попко поселился в Астане, но, с учетом последних обстоятельств, видимо, теперь будет жить на две страны.

Дмитрий Попко давно живет в Казахстане и выступает за эту страну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, 26-летняя Аделина Сотникова стала первой спортсменкой в истории отечественного фигурного катания, которой удалось завоевать золото Олимпийских игр в личном турнире среди женщин-одиночниц. Победу она одержала на Олимпийских играх в Сочи.