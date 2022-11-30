Оскандалившаяся Елена Воробей откровенно высказалась об эмиграции

Елена Воробей выступила с заявлением Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Воробей угодила в скандал. Неосторожное высказывание юмористки породило слухи о ее эмиграции. Сплетники тут же сообщили, что артистка вслед за многими своими коллегами сбежала в Израиль.

Сейчас Елена Воробей находится в Израиле. Юмористка в свободное от гастролей время встречается с друзьями, отдыхает и дает интервью. Последнее и послужило причиной грандиозного скандала.

Воробей внезапно призналась, что в Москве ей некомфортно. Мол, один стресс, а на чужбине отрадно. К тому же она встретила в Израиле коллег, которые сбежали из России. По словам 55-летней звезды, артисты не остались без работы и хорошо устроились. По ее словам, они легко могут создать свое шоу и неплохо заработать, ведь все они безумно талантливы.

"В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте - Аллу Борисовну Пугачеву, Ваню Урганта... Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были ''Рождественские встречи'', а не пора ли делать ''Ханукальные встречи Пугачевой"»"? - рассказала Воробей в эфире израильской радиостанции.

После чего подлила масла в огонь: "Скучала по Израилю, и вот теперь я здесь. Нервы не железные, конечно, но важно самосохраниться. Главное, чтобы Бузова сюда не приехала".

Россияне тут же зашептались о том, что Елену в Москве ничего не держит. Мол, она даже купила в Израиле дом и находится в поисках новой любви. На звезду обрушился шквал критики за "позорное бегство" и "предательство".

Правда, когда сплетни дошли до артистки, у нее волосы встали дыбом. "У меня просто гастроли. Бред какой-то... Видимо, больше всем не о чем говорить и закончилась исчерпалась фантазия. А чего ж не писали, что я эмигрировала на Дальний Восток?! Я недавно там неделю прожила. У меня больше нет комментариев", - заявила актриса.

Отдуваться пришлось и ее помощнице. "О боже! Нет, никто никуда не переезжал. В Израиле она из-за концертов, которые были еще в апреле заявлены. Эти сольные выступления были перенесены - всего их шесть тут... А еще пишут, что у нее дом в Израиле. На что она попросила этих людей назвать адрес, а то она в гостинице живет", - цитирует Woman.ru Олесю Подлесную.

Уже 4 декабря Воробей прилетает в Россию, будет вести церемонию вручения одной из премий.