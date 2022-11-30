Любовь Успенская ошеломила громким признанием об Алле Пугачевой

Алла Пугачева оказалась одной из первых, кто протянул Любови Успенской руку помощи в трудное для нее время Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева потрясла Любовь Успенскую неожиданным признанием. Королева шансона рассказала, как Примадонна помогла ей в трудную годину и протянула руку помощи.

Алла Пугачева оказалась одной из первых, кто протянул Любови Успенской руку помощи в трудное для нее время. Когда королева шансона вернулась из США в Москву, то долгое время сидела без работы. Как оказалось, Примадонна всячески способствовала продвижению Любови Залмановны на отечественной эстраде.

"Она всегда была для меня абсолютно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла была моей музой еще в те времена, когда я уезжала из Советского Союза. Я всегда пела ее песни в ресторане", - пустилась Успенская в откровения.

После чего огорошила признанием. "Знаю, что Пугачева всегда восхищалась моим талантом. Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, она уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя. Алла лично говорила мне об этом неоднократно", - цитирует ее сайт mk.ru.

Один из последних разговоров с Примадонной певицу шокировал. Успенская предложила Алле Борисовне спеть дуэтом, но та отказалась. "Она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии", - призналась исполнительница хита "Карусель".