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НовостиПолитика30 ноября 2022 12:09

Зеленский оценил восстановление инфраструктуры Украины в триллион долларов

Киева сейчас привлекает десятки стран-партнеров к восстановлению Украины, сообщил украинский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский оценил восстановление инфраструктуры Украины в триллион долларов

Зеленский оценил восстановление инфраструктуры Украины в триллион долларов

Фото: REUTERS

На восстановление инфраструктуры Украины потребуется более триллиона долларов, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ – более триллиона долларов», – сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале его офиса.

Для сбора привлечения встреч будет применена система шефства отдельных стран и компаний над регионами Украины, уточнил политик. Они займутся восстановлением определенных городов, сфер экономики и предприятий.

Как писал сайт KP.RU, в августе Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины потребуется около 600-800 миллиардов долларов. Точную сумму можно будет назвать после прекращения военных действий, отметил он.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль оценил восстановление энергетической инфраструктуры Украины в 203 миллиона долларов.