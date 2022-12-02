Семь органов — семь жизней: какие донорские органы пересаживают сегодня и кого они могут спасти

Современная медицина позволяет пересаживать семь донорских органов. Фото: Shutterstock

История советской трансплантологии началась с первой успешной пересадки почки в 1965 году. Современная медицина позволяет пересаживать семь донорских органов: сердце, легкие, печень, поджелудочную железу, две почки, тонкую кишку и, кроме того, различные ткани. Это значит, что один донор может спасти жизнь как минимум семи людям. И взрослым, и детям. В этом материале мы расскажем, в каких случаях и кого конкретно помогает спасать трансплантация каждого из перечисленных органов.

СЕРДЦЕ

Кто нуждается в пересадке

Трансплантация донорского сердца требуется людям с тяжелой сердечной недостаточностью, которым не удается помочь никакими другими методами лечения. Человек страдает от сильной одышки, отеков, болей в груди, не может нормально передвигаться. И его состояние не удается облегчить ни лекарствами, ни операциями на собственном сердце (они либо не помогают, либо противопоказаны).

Тяжелая сердечная недостаточность может развиваться у детей и взрослых, в частности, при таких заболеваниях, как:

- ишемическая болезнь сердца (ИБС);

- кардиомиопатия;

- заболевания клапанов сердца;

- миокардит;

- врожденный порок сердца.

Примеры из клинической практики

- Первой пациенткой, которой успешно пересадили сердце в СССР, была 25-летняя Александра Шалькова. Она болела кардиомиопатией. Это тяжелое поражение сердечной мышцы с прогрессирующей сердечной недостаточностью. В 1987 году девушке успешно пересадил донорское сердце легендарный хирург-трансплантолог, академик Валерий Шумаков.

- В 2020 году в Центре трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова провели трансплантацию сердца 14-летнему Никите Чуйкову. Заболевание сердца у мальчика развилось из-за редкой формы мышечной дистрофии (болезни Данона). После обследования врачи поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». Такое состояние грозит высоким риском мгновенной гибели. Никиту спас донорский орган.

Статистика

С начала 2022 года в России выполнено 278 трансплантаций сердца (по данным на ноябрь).

В этом году юбилейные даты с начала первых трансплантаций. Фото: Shutterstock

ЛЕГКИЕ

Кто нуждается в пересадке

Трансплантация требуется людям, у которых легкие необратимо повреждены тяжелыми заболеваниями. Такие пациенты быстро слабеют, задыхаются при малейшей физической нагрузке, часто теряют сознание. К медицинским показаниям для пересадки легких относятся опасные для жизни состояния при различных заболеваниях, например:

- муковисцидоз;

- тяжелая легочная гипертензия;

- хроническая обструктивная болезнь легких;

- гистиоцитоз и другие.

Примеры из клинической практики

- В 2018 году в Центре трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова провели трансплантацию легких театральному режиссеру Елене Батовой. В 2010 году ей поставили диагноз «бронхоэктатическая болезнь». Женщину мучили беспрерывный кашель с мокротой, одышка, постоянная усталость. К лету 2018-го ситуация стала критической — Елена буквально не могла дышать, легкие работали меньше чем на 10%. И тогда ее направили на трансплантацию, которая спасла жизнь.

- Девятилетний Миша из села Тарантай в Сахалинской области с рождения страдал тяжелым заболеванием — муковисцидозом. По жизненным показаниям мальчику требовалась пересадка легких и печени. Первую в мире успешную трансплантацию двух легких и печени ребенку девяти лет провел хирург-трансплантолог, директор НМИЦ им. Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

Статистика

С начала 2022 года в России проведено 11 трансплантаций легких и 2 комплекса сердце – легкие.

ПЕЧЕНЬ

Кто нуждается в пересадке

Трансплантация требуется при тяжелом поражении этого органа, если пациенту не помогают другие методы лечения. Состояния, угрожающие жизни и служащие показанием для трансплантации печени, развиваются, в частности, при таких заболеваниях:

- цирроз печени различной этиологии;

- болезнь Вильсона – Коновалова;

- первичный склерозирующий холангит.

Примеры из клинической практики

- В 1997 году впервые в мире и в нашей стране была проведена родственная пересадка правой доли печени ребенку. Восьмилетнему Алеше Мишину из города Александрова Владимирской области поставили страшный диагноз «цирроз печени». Врачи предупредили, что без пересадки мальчик не проживет и года. В Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского впервые в мире хирургическая бригада под руководством Сергея Готье трансплантировала ребенку правую долю печени его мамы, Валентины Мишиной.

- Летом 2007 года операцию по пересадке печени провели маленькому Максиму из Абакана. Проблемы со здоровьем начались у мальчика сразу после рождения. Сначала кровотечение из пупочной ранки, затем синяки по всему телу, а потом кровоизлияние в мозг. К 11 месяцам его состояние сильно ухудшилось. Мама малыша, Ольга Дмитрина, взяла направление в Москву, и там врачи поставили диагноз «болезнь Байлера» (опасные нарушения в работе печени, которые приводят к развитию цирроза). За операцию взялся академик РАН Сергей Готье, Ольга стала донором для своего сына.

Статистика

С начала 2022 года в России выполнено 581 трансплантаций печени.

ПОЧКИ

Кто нуждается в пересадке

Трансплантация требуется, когда собственные почки не справляются с очисткой организма. Так происходит у больных с тяжелой почечной недостаточностью. Людям приходится жить на диализе — процедуре, когда функцию почек выполняет специальный аппарат. При этом серьезно страдает качество жизни.

Хроническая почечная недостаточность развивается при таких заболеваниях, как:

- гломерулонефрит;

- врожденные аномалии почки;

- поликистоз почек;

- сахарный диабет.

Примеры из клинической практики

- В 2021 году в Центре им. академика В. И. Шумакова провели трансплантацию почки 13-летнему Диме. Мальчик родился с аномалиями развития мочеполовой системы. Уже в три месяца ему сделали первую операцию, чтобы прекратить заброс мочи из мочевого пузыря обратно в почки. Но все равно ребенка мучили постоянные воспаления. В подростковом возрасте состояние ухудшилось, однажды Дима упал на пол и потерял сознание. Оказалось, что организм серьезно отравлен: почки почти перестали работать. Ребенка спасла пересадка донорского органа от его мамы, Татьяны Чаловой.

- У малышки Маруси тоже были серьезные врожденные аномалии. К первому году жизни девочка уже находилась на перитонеальном диализе, не работали почки. Ситуация осложнялась множеством других проблем со здоровьем. Из-за остальных патологий пациентка не перенесет пересадку почки, предупреждали родителей врачи, с которыми они консультировались. Но в Центре им. Шумакова взялись за операцию, и она прошла успешно. Девочка уже выписана из больницы.

Статистика

С начала 2022 года в России выполнено 1408 трансплантаций почки взрослым и детям.

Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Фото: Shutterstock

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Кто нуждается в пересадке

Трансплантация поджелудочной железы требуется людям, у которых развиваются тяжелые состояния из-за нарушения выработки этим органом инсулина — гормона, отвечающего за обмен глюкозы. Либо таким пациентам не помогают другие методы лечения, либо у них серьезно страдает качество жизни, человек становится инвалидом.

Показаниями для пересадки поджелудочной железы являются осложнения сахарного диабета I типа:

- нефропатия (при этом пересаживается не только поджелудочная железа, но и почка);

- ретинопатия;

- полинейропатия.

Примеры из клинической практики

- В восемь лет Леша Чуйкин переболел краснухой, которая спровоцировала сахарный диабет. Несмотря на лечение, болезнь прогрессировала, начали развиваться тяжелые осложнения. В подростковом возрасте у мальчика стало ухудшаться зрение. Мама увидела по телевизору Сергея Готье и решила записать сына к нему на прием. После консультации пациента положили в Центр, и в 2004 году Сергей Владимирович провел Алексею успешную трансплантацию поджелудочной железы.

Статистика:

С начала 2022 года в России выполнено 9 трансплантаций поджелудочной железы.

ТОНКАЯ КИШКА

Кто нуждается в пересадке

Трансплантация тонкого кишечника требуется, когда этот орган не способен выполнять свои функции. А они жизненно важны для организма — именно в тонкой кишке происходит всасывание пищи. Если орган неработоспособен, организм не получает питательных веществ и человек обречен на полное истощение. Либо на постоянное введение необходимых веществ внутривенно.

Медицинскими показаниями для пересадки тонкой кишки являются тяжелые состояния, которые развиваются, в частности, при таких патологиях, как:

- травмы или тромбозы сосудов с последующим удалением всего кишечника;

- тяжелые функциональные нарушения работы кишечника.

Примеры из клинической практики

- В декабре 2009 года впервые в России была успешно проведена пересадка тонкого кишечника от донора взрослому человеку. За два года до этого 36-летней Елене, кондитеру из поселка Маслянский Тюменской области, после тяжелого тромбоза сосудов удалили всю тонкую кишку. Чтобы поддерживать жизнь, питательные вещества приходилось вводить через вену. Это было мучительное существование. А в 38 лет Елена попала в Центр им. В. И. Шумакова. В течение трех месяцев ее по специальной программе готовили к трансплантации (при росте 1 м 60 см женщина весила всего 34 килограмма!). Операцию провел академик Сергей Готье с бригадой хирургов.

ВАЖНО

Зачем нужно донорство органов и тканей?

Это гуманно. Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Если не развивать программы трансплантации и донорства, тысячи людей рискуют не дождаться операции и погибнуть. Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания.

Подробнее о донорстве органов в целях трансплантации вы можете узнать на сайте donorstvo.org