Мила Кунис, американская актриса, родившаяся 39 лет назад в Черновцах Украинской ССР, назвала борщ и вареники «русскими блюдами» Фото: EAST NEWS

Американских телеведущих энергетика незалежной мало волнует

Такер Карлсон, телеведущий канала Fox News, возмутился решением Вашингтона оказывать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в самих Штатах растут свои проблемы с доступностью энергоресурсов. Звезда американского ТВ заметил, что подобное «странно» делать в то время, когда в США «настоящий энергокризис впервые с середины 1970-х годов», а американцы «мерзнут» в своих домах, так как привычная закупка топлива им уже не по карману. Карлсон сыронизировал, что в таких обстоятельствах самое время помогать энергетике «наших друзей на Украине и в Европе». Какие времена, такие нравы.

"Взор" десантника проникнет всюду

Российские десантные части в зоне СВО получили современный разведкомплекс «Взор». Он запускается из ракетницы. В подразделения ВДВ поступили полсотни таких индивидуальных систем оперативной рекогносцировки. «Взор» - это запускаемый из ручной ракетницы аппарат, весом от 300 граммов, длинною 30 см. Дрон, оснащенный камерой, после выстрела взлетает на 250 метров и, пока опускается на парашюте, передает на планшет десантника изображение. «Взор» оснащается как обычной дневной, так и особой высоко-контрастной камерой для работы в сумерках. И от этого «Взора» уже ничто не укроется, а кто не спрятался - мы не виноваты.

В Киеве перекрывают трамвайные пути

В украинской столице жители одного из спальных районов перекрыли трамвайные пути. Они возмущались отсутствием света в домах при подключенных к сети и продолжающих ходить трамваях. В интернете появились видеокадры, где люди в теплой одежде стоят на трамвайных путях. Спины протестующим освещает фонарь стоящего на путях трамвая. «Дави их – они разбегутся!», – подзуживает один из пассажиров. В окружающих домах окна все темные. Можно и давить, можно и выдавливать — руководство столицы и страны давно предлагало согражданам валить куда подальше.

Голливудская звезда унизила украинскую национальную гордость

Мила Кунис, американская актриса, родившаяся 39 лет назад в Черновцах Украинской ССР, назвала борщ и вареники «русскими блюдами». Кунис заявила: «Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ. Это такой русский суп из свеклы». Такие шокирующие украинское ухо заявления прозвучали в интервью популярному изданию Harper,s Bazaar. А ранее звезда Голливуда подчеркивала, что родным для нее является русский язык. И ведь всего лишь 5 месяцев назад борщ усилиями Киева был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. И тут пришла зрада, откуда не ждали — Мила не помиловала...

НАТО подсобит самостийной советским оружием

Энтони Блинкен, американский госсекретарь, заявил, что северо-атлантический альянс думает помочь Киеву с поставкой и организацией производства вооружений советского образца и соответствующих боеприпасов. В интервью CNN на вопрос о вложениях в заводы на территории Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства оружия советского образца, Блинкен заявил, что альянс изучает все варианты, чтобы убедиться, что «Украина получает то, что ей нужно». Неужели в Вашингтоне думают, что Киеву нужны новые железные гробы для их экипажей?

Почему не сработает новый "план Маршалла"

Мэт Уотли, ветеран британской армии, возглавлявший ранее миссию ОБСЕ в Донецке, предположил, что, если в дальнейшем Запад будет помогать незалежной лишь денежными вливаниями, то новый «план Маршалла» толком не сработает. В издании Politico он написал, что для успеха нужны масштабные скоординированные усилия по разминированию территорий страны и правильная оценка реальных масштабов конфликта. Пока вы будете подбираться к верной оценке, реальный масштаб изменится необратимо.

На Запорожской АЭС работали кроты

Ренат Карчаа, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом», сообщил, что среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, у которых заблокированы пропуска, были наводчики ВСУ. Карчаа заявил, что в рядах отказавшихся заключать новое соглашение с администрацией, были те, «кто саботировал работу, враждебно высказывался в адрес России, ее Вооруженных сил, госкорпорации «Росатом», распространял в коллективе деструктивные настроения». Накануне первым заместителем гендиректора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — директором Запорожской АЭС был назначен Юрий Черничук. Ряды надо чистить — и с чистой совестью работать дальше с мирным атомом.

Офицеры ВСУ запугивают солдат «пытками в русском плену»

Александр Лазаренко, пленный боец 113-й отдельной бригады теробороны, сообщил, что командование врет об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугает их пытками. Он заявил: "Нас стращали, что в плену убьют. Пальцы будут отрезать. А мне сегодня ребята, российские военные, воды дали, тушенки и чай налили". Попав в плен на участке фронта вдоль трассы Сватово-Кременная, Лазаренко, накачанный страшилками от своего командования, испугавшись «возможных москальских пыток», попросил «расстрелять его при попытке к бегству», но в ответ ему только покрутили пальцем у виска.

Сколько украинцев будут обучать в американских лагерях

В Вашингтоне рассматривают возможность расширения подготовки украинских бойцов. Штаты планируют обучать до 2,5 тысяч «воинов света» в месяц. Их попробуют научить более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артподдержкой. Это будет более интенсивная и всеобъемлющую подготовка, чем проходила в Польше или Британии. Тренировки предполагаются на базе армии США в немецком Графенвере. Да, а когда-то бандеровцев готовили на базе абвера в Кракове. История делает очередной виток.

Секретарь СНБО предложил уничтожить русских и Россию

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности заявил «Русских нужно уничтожить. Чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они варвары. Когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа». Ранее этот 60-летний уроженец Луганской области и выпускник Луганского института МВД заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины, а разговоры о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами очень опасны для государства. Наверное, в его случае не поможет даже лоботомия.