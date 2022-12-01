Ведущий Fox News Карлсон осудил Байдена за поддержку энергетики Украины

Джо Байден Фото: REUTERS

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обрушился с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена на фоне заявления Белого дома о выделении 53 млн долларов на помощь украинской энергетике.

"Решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов", - констатировал Карлсон.

Журналист добавил, что это деньги на поддержку энергосектора Украины выделяются в то время, когда американцы мерзнут в своих домах из-за дороговизны топлива.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с 10 октября 2022 года на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития одобрил транш финансовой помощи Украине на сумму 384 млн долларов для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры.

Уточняется, что комплект финансовой помощи от ЕБРР будет состоять из двух частей: сам банк предоставит кредит на 310 млн долларов и еще 74 млн долларов будут предоставлены в качестве гранта со стороны Нидерландов.