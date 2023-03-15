Мария Голубкина раскрыла скандальную правду о том, как Николай Фоменко изменял ей два года

Николай Фоменко и Мария Голубкина на церемонии вручения театральной премии «Золотая маска», 2004 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Мария Голубкина со скандалом развелась с Николаем Фоменко в 2008 году. Поговаривали, что причиной разрыва супругов стала измена. При этом сами артисты истинные причины разрыва не называли. Но спустя 15 лет актриса решилась раскрыть правду.

Мария Голубкина внезапно обратилась к жене Николая Фоменко с предупреждением. Актриса с недавних пор перестала выгораживать бывшего мужа и рассказала, что стало причиной их развода.

Мария призналась, что Фоменко действительно изменял ей. По ее словам, он встречался с любовницей целых два года, прежде чем она обо всем узнала. Голубкина до сих пор не простила предательства.

Она говорит, что накопила вагон претензий к экс-супругу, с которым прожила 13 лет и от которого родила дочь и сына. "Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий. С ним договориться невозможно. Жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные - неправильные, невозможно", - заявила актриса.

Помимо измен Мария устала от несносного характера Николая. "Он меня не слышал. Вел себя, как самодур. У него настроение менялось постоянно. Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Все друзья знали, я - нет. Горбатого только могила исправит", - призналась она в эфире YouTube-шоу "Лера в большом городе".

Отметим, Фоменко сейчас женат на Наталии Кутобаевой. Она стала его четвертой женой. Супруги вместе воспитывают 13-летнего сына Василия. У актера также есть две старшие дочери от Елены Лебедевой и Людмилы Гончару.