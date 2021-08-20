Все лицо в бинтах: Мария Голубкина ошеломила результатом омоложения

Мария Голубкина ошеломила результатом омоложения Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Голубкина не раз заявляла о том, что является сторонницей естественно старения. Приемная дочь легендарного актера Андрея Миронова чувствует себя уверенно в любом весе и возрасте. Актриса следует негласному правилу - стареть надо красиво. По ее словам, уметь принимать себя такой, какая ты есть, - значит взрослеть. Однако на днях артистка решилась на омоложение. Результат внезапного преображения ошеломил россиян.

Мария Голубкина всегда выступала за естественное старение. Она активно ведет блог, много снимается и часто выходит в свет. "Стареть значит взрослеть. Не торопиться, не участвовать во всем подряд. И не жалеть, что мимо тебя что-то проносится", - говорит она.

Правда, в последнее время ее внешний вид вызывает бурные обсуждения в соцсетях. Похоже, что сказывается любовь актрисы к вкусным блюдам. Впрочем, Голубкина, похоже, не волнуется на этот счет и не думает садится на диету. Меж тем поклонники периодически осуждают знаменитость за лишний вес, а также придираются к морщинам и критикуют за прочие возрастные изменения на лице.

Артистка показала лицо в бинтах. А потом похвасталась тем, что из этого вышло Фото: СОЦСЕТИ

Сама дочь Ларисы Голубкиной уверяла, что не будет делать пластические операции и закалывать лицо ботоксом. "Самое смешное, что женщины, которые себе что-то накололи и навтыкали, не знают, что скоро это выйдет из моды. И самым современным трендом станет старость. Сейчас уже модно сохранять индивидуальность. Старость - наше все. Нужно не бежать, не спешить, получать от жизни удовольствие. Находить в ней каждый день поводы для радости и ценить то, что у тебя есть", - отмечала она не так давно.

Какого же было удивление фолловеров, когда их любимица отправилась на омолаживающие процедуры. Голубкина-младшая показала невероятный результат преображения благодаря косметике, в которой содержатся стабилизированные клетки млекопитающего. Артистка показала лицо в бинтах. А потом похвасталась тем, что из этого вышло.

Артистка осталась очень довольна. Процедура помогла ей "сбросить" как минимум десять лет.