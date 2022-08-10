Живущая затворницей Лариса Голубкина прервала молчание о своей болезни

82-летняя пенсионерка при этом по-прежнему хороша собой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитая актриса Лариса Голубкина давно не выходит в свет. Вдова Андрея Миронова живет затворницей. А на днях она пожаловалась на проблемы со здоровьем.

"Я больна немножко. Поэтому нынешним летом в основном занимаюсь своим здоровьем. Не хочу вдаваться в подробности, это личное", - вздыхает Лариса Голубкина.

Раньше вдова Андрея Миронова предпочитала проводить лето в горах. Она много ходила, любовалась пейзажами. Но сейчас ей не до чего.

"У меня больная нога. Много не находишься! Поэтому в горы не попаду. Летом хорошо бы и поплавать, но я не умею. Я, честно говоря, так и не научилась. По-собачьи, может, когда-то и плавала немного. Но, к сожалению, у меня не получается!" - цитирует актрису PROзвезд.

Сейчас Голубкина находится в Доме отдыха. Артистка довольна. "Я живу за городом. Наслаждаюсь местными красотами. Огорода у меня нет. Никогда в жизни на грядках не копалась", - добавила она.

82-летняя пенсионерка при этом по-прежнему хороша собой. Правильное питание и смена образа жизни буквально омолодили звезду фильма "Гусарская баллада". Все, кто видел артистку, приходят к одному и тому же выводу - Лариса Ивановна стала выглядеть как минимум на 10 лет моложе.