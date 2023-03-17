«В моем новом доме все прекрасно!»: Первые слова 10-летнего героя Феди из Брянска после выписки из больницы

Федя получил дом в подарок Фото: СОЦСЕТИ

10-летний Федя из брянского села, спасший двух девочек после нападения украинских диверсантов, стал настоящим героем. Мальчик получил пулевое ранение, но не растерялся и вместе с подругами смог добраться до взрослых. Ребенка сразу же госпитализировали в больницу, где ему провели операцию. И сейчас Федю выписали домой, а местные власти подарили герою новый дом! KP.RU узнала у матери мальчика, как Федя отреагировал на такой подарок.

- В субботу переезжаем в новый дом, - радостно поделилась с KP.RU мама Феди Рая. – Дом просторный. Мы вчера туда уже съездили вместе с Федей. Он его осмотрел, сыну все понравилось. Он доволен, сказал: «Все в новом доме хорошо». Но мы пока живем у дочки. В новый дом надо мебель перевезти. А так все документы уже готовы, мы уже все вещи собрали, нам помогут их перевезти. Старый дом мы не будем продавать. Возможно, потом вернемся туда.

Так Федю встречали на выписке из больницы

Сам Федя уже полностью поправился. Сейчас мать мальчика думает над тем, как они будут жить дальше.

- Федя чувствует себя хорошо, ранение прошло, оно его не тревожит, - улыбается Рая. - Федя пока планы не строит. Мы еще не знаем, будем ли переводить его в другую школу. Как бы там ни было, а друзей у него теперь много. Нас на выписке столько людей встречали! Сын был рад.

Феде также подарили новый планшет. Сейчас ребенок активно его осваивает. В будущем же он хочет стать военным. Об этом он уже заявил своим родным.

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