О чем просят Деда Мороза сироты, солдаты и ветераны: Автостоперы прочитали правду в письмах

Стали известны пожелания россиян к Деду Морозу на Новый год Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия. Предыдущие репортажи

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СПОР РОМАНТИКОВ И ПРАВДОРУБОВ

В Великом Устюге я все-таки внял мольбам Вани Макеева. Этот нехристь требовал срочно демифологизировать записки Экспедиции KP.RU. Они, дескать, превратились в патоку, в фантасмогорический молебен.

Ваня доносил эту мысль прямолинейно.

- Правда где? – приставал он.

С самого начала Экспедицию, признаться, мучают дискуссии.

Редакция вместе с группой читателей (особенно звонки из Веллингтона и Берлина), считала нас закоренелыми пессимистами. Они желали хрустального, жизнеутверждающего (у жителей столиц, заметил, истории о чужих бедах вызывают смертную тоску).

Им противостояла группа правдорубов (читателей из Канады, Иркутска и Хабаровска), подозревающие - мы прячем язвы общества. К последним примкнул и наш Ваня, неожиданно решивший, что он - совесть Экспедиции.

Проблем в Великом Устюге, действительно, было много. Но и они были волшебными… Фото: Иван МАКЕЕВ

- Какой дед Мороз! – лютовал он. – Тут столько человеческих проблем!

Проблем в Великом Устюге, действительно, было много.

Но и они были волшебными…

(«Ворсобин, очнись!» – застонал Иван)

Есть в Великом Устюге дамба. От наводнений. Хорошее, дорогое сооружение на несколько миллиардов рублей. Работы почти закончены. Деньги закопаны. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДНЕМ ИНАУГУРАЦИЯ. ВЕЧЕРОМ БАНКЕТ

В день нашего приезда в Великом Устюге случился политический скандал.

Русский, конечно. (когда всем все равно, но несколько человек во «ВКонтакте» возмущены).

Шли тайные выборы главы района (это когда депутаты проводят тайное голосование).

- Почему тайные? – удивляюсь. - Большинству все равно фиолетово - что есть глава, что нет… В России эти персонажи приходят, уходят, чем-то занимаясь в своем параллельном мире. Отсюда всероссийская гармония. Ведь тем и другим друг на друга плевать…

Но мы приехали все-таки в удивительный момент.

В Великом Устюге придумали оригинальный способ устранения соперников. Похоже, первыми на Руси - запретили простым смертным избираться главой. Им тут может стать только закоренелый чиновник, «имеющий опыт муниципальной службы».

Поэтому решили выбрать тихо. И быстро. Утром голосование. Днем инаугурация. Вечером банкет.

- И что? – скажут многие. - Политика. Чума на оба дома. Даже если примут закон, по которому мэром может стать только мэр, а губернатором – только губернатор, нам все равно.

- И мне, если честно, – подтверждает Ваня.

- Но если чиновники будут и дальше друг-друга избирать, - говорю, - смотри, что получится…

Хорошая же была идея - реконструктуировать посадочную полосу Великого Устюга для приема новых классов самолетов. Миллиард двести миллионов закопали. Но выяснилось, что полосе не хватает … одного метра. Фото: Иван МАКЕЕВ

А ГДЕ МИЛЛИАРДЫ?

Есть, например, в Великом Устюге дамба. От наводнений. Хорошее, дорогое сооружение на несколько миллиардов рублей. Работы почти закончены. Деньги закопаны.

Журналистка-расследователь местной газеты «Устюжаночка» Антонида Смолина задает мне вопрос, который мучает здесь многих – почему при строительстве дамбы оставили без ее защиты несколько деревень? Кто решил – что именно ими надо при наводнении пожертвовать? И почему дамба вместо защиты от половодья, наоборот его провоцирует, не давая талой воде уйти в реку?

- Кто дамбу спроектировал? – спрашиваю.

- Федералы.

- Кто за ней должен следить?

- Местная власть.

- И у меня вопрос, - говорю я Ивану (он привык, что я, таким образом, разговариваю сам с собой). - Кому подчиняется местный начальник? Думаешь – людям? Они же его не выбирали и часто даже не знают, как его зовут. Не будет местный начальник спорить с центром. Защищать деревни? Зачем?! Москва и губернатор – вот его настоящие хозяева.

Или, возьмем (вхожу в веселый обличительный раж) местный аэропорт. Хорошая же была идея - реконструктуировать посадочную полосу Великого Устюга для приема новых классов самолетов. Миллиард двести миллионов закопали. Но выяснилось, что полосе не хватает … одного метра. Вот как можно так увлечься, чтоб из 1800 метров стырить последний метр?! Именно тот, что обязателен по нормативам! А потом экспертиза установила, что и песок при стройке авиаполосы использовали не тот, а попроще. Теперь уголовное дело, суды, поиск потерянного миллиарда...

Так Великий Устюг остался еще и без нового аэропорта….

- Это разве по-хозяйски?! – переживал я. – Кто за это отвечает? Скажу, Ваня, тебе так - пока чиновники будут выбирать друг друга – никто. Концов не найдешь.

- Ну-ну… - усмехнулся Иван, обнаружив меня, наконец, в нормальном состоянии. То есть – в гневе.

- По моему, ты готов к встрече с Дедом Морозом, – кивнул он.

И мы пошли на волшебную стрелку.

Резиденция Деда Мороза Фото: Иван МАКЕЕВ

ДАЙ, ДЕДУШКА, ДЕНЕГ...

Что сразу бросилось в глаза – Дедушка старик продуманный. Его дворец облеплен кондиционерами.

Я даже спросил у Снеговика («Я Снеговичка – оскорблено вскинулась та) – мол, жарко дедушке?

Снеговичка ответила так, будто живет она не со Снегурочкой и Белыми Оленями. Будто она переодетая сотрудница, которая устала отвечать на идиотские вопросы посетителей.

Что сразу бросилось в глаза – Дедушка старик продуманный. Его дворец облеплен кондиционерами. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Летом тут много народа, - буднично произнесла она.

Снеговичка повела нас по дворцу, стоящему посредине Русского Диснейлейда – сравнительно скромному, зато с гостиницей и зоопарком.

Кабинет Деда Мороза – стандартный для руководителя патриархальной страны. На стене Волшебный Герб. Отсутствие компьютера. Мешок писем. Карта мира со сказочными, местами дорисованными границами.

Снеговичка повела нас по дворцу, стоящему посредине Русского Диснейлейда – сравнительно скромному, зато с гостиницей и зоопарком. Фото: Иван МАКЕЕВ

Письма Деду Морозу, кстати, клад для социологов и психологов.

Девочка, 43 годика. Длинный список желаний. А в конце, по привычке: «Не забудь про майонез».

«Мамы обычно просят домики у моря, а папы - машину последней модели Инфинити, – пела нам сказочным голосом Снеговичка.

Кабинет Деда Мороза – стандартный для руководителя патриархальной страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но девочки, оказывается (кто бы мог подумать!) более алчны. Волшебный рекорд - письмо из 89 пунктов. А еще - просьба прислать миллион рублей. «Дедушка, только не под елочку, а на банковую карту. Реквизиты и скан паспорта прилагаются».

Но пишут Дедушке и очень добрые дети. Они просят подарки не себе, а маме, папе, братику…

Письма Деду Морозу, кстати, клад для социологов и психологов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети из детдомов, из многодетных семей мечтают о «вкусненьком», из хосписов пишут «избавь нас поскорей от болезней».

Солдаты просят: «Дедушка Мороз, сделай так, чтобы закончились все войны – наступил мир».

91-летняя бабушка из Пятигорска в письме рассказывает о своей трудной жизни, как прошла войну, и просит: «Дедушка Мороз, пришли мне, пожалуйста, валенки». Сахарный диабет, мол, и все деньги уходят на лекарство. (И, видимо, кого только не просила бабушка, осталось только написать Морозу).

Фото: Иван МАКЕЕВ

… И МИРА!

В тронном зале нас встретил Хозяин Сказочного Мира – сам Дед.

Высокий. С качественной бородой.

- Далеко вы собрались?! – басом пропел (тут так принято) Волшебник, и ударив посохом, задвинул стандартную новогоднюю речь.

Странно, думаю, даже противоестественно - Дед есть, а детей рядом нет.

Пришлось помолодеть лет на 40.

- Дедушка, - говорю. - Дай нам всем мира.

Снеговичка вздрогнула и с интересом уставилась на Хозяина. Елка вспыхнула. Мороз осекся.

В тронном зале нас встретил Хозяин Сказочного Мира – сам Дед. Фото: Иван МАКЕЕВ

Взглянул Дед с царственной высоты и молвил:

- Я всегда желал и желаю только мира! И пусть он настанет в следующем году!

Продолжение следует

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