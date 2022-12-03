Дмитрий Нагиев намекнул на смену профессии

Совсем скоро в эфире Первого канала стартует шоу «Голос.Дети». Юбилейный сезон пройдет без ироничного конферанса Дмитрия Нагиева — бессменному ведущему проекта «дали отдохнуть»: вместо него теперь работает Яна Чурикова.

Однако харизматичный шоумен не унывает — отлично зарабатывает на рекламе и продолжает сниматься в кино и сериалах. Так, на премьере очередного своего проекта «На ощупь» Дмитрий слегка пококетничал, заявив, что работа — не его конек. Актер вспомнил, как проходили съемки приключенческого триллера, где он сыграл ослепшего и одичавшего охотника, сбежавшего от проблем в лес.

— Надо нырять, еще и в линзах, — посетовал Нагиев. — Я и так ни черта не вижу, голова кружится и постоянно тошнит. Но при этом нет ничего сложнее комедийных ролей. Это я вам говорю как человек, снявший 350 серий прапорщика Задова («Осторожно, модерн!»), снявшийся в куче комедий, 90% из которых — *****, но остальные 10% — прямо симпатичные мне вещи. А вот это вот ныряние... Вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи.

Ранее Дмитрий появился в ютуб-канале Skillbox Лекторий, приютившем до этого Ивана Урганта, Виктора Логинова и других безработных звезд. Артист признался, что в сложившихся обстоятельствах всерьез задумался о смене профессии.

— Многие задумываются, не поменять ли работу, — констатировал ведущий. — Даже я недавно ушел [из шоу «Голос»]. Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще. Я мало что умею. Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались.