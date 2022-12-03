В Минске судят журналиста «КП в Белоруссии» Геннадия Можейко

Геннадий все обвинения отверг

Сейчас в деле Геннадия Можейко две статьи: «Оскорбление президента Республики Беларусь» и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». По ним ему грозит до четырех и до пяти лет лишения свободы, соответственно.

Согласно обвинению, которое зачитал прокурор, Можейко «проявлял безнравственный интерес к экстремистской деятельности», являлся «ее сторонником», а еще «действовал по мотивам политической и идеологической вражды». Также наш коллега якобы «нарушая общечеловеческую мораль, изготовил и разместил" в интернете "негативные, непристойные и недопустимые" высказывания в отношении главы государства.

Сам Геннадий все обвинения отверг.

«Я не признаю себя виновным. Я не считаю, что оскорблял президента», – заявил он после того, как прокурор зачитал обвинение.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

По одному из эпизодов ему вменяют то, что он вообще не делал.

Речь идет о встрече депутата Валерия Воронецкого с населением в 2020 году. Туда Геннадий попал как журналист, чтобы написать заметку. И якобы именно там он сказал фразу, оскорбляющую президента.

На записи той встречи с диктофона Геннадия, эксперты следственного комитета услышали в этой фразе именно его голос. Но в распоряжении «Комсомольской правды» появилась и видеозапись той встречи. Ее несколько месяцев назад предоставил нам участник встречи Андрей Вершеня. Сегодня он проживает за пределами Белоруссии.

Встреча населения с депутатом длилась больше трех часов. К сожалению, мы не можем опубликовать эту видеозапись в открытом доступе, так как, по мнению прокуратуры Беларуси, она нарушает законы республики. Но готовы ее предоставить по первому требованию, она есть и у адвоката нашего журналиста.

На видео видно, что Можейко ведет себя, как и любой журналист на подобной встрече - он спокоен, если не сказать равнодушен, и не принимает участия в обсуждении.

Встреча населения с депутатом длилась больше трех часов

Ту самую фразу очень плохо, но слышно. Сразу после этого женщина в кадре что-то говорит в адрес автора фразы, эмоционально и очень красноречиво машет рукой. Ее же слышно и на диктофоне Геннадия сразу после той самой фразы - того грязного ругательства в адрес главы государства. Этот же голос на диктофоне произносит и другие фразы, которые можно идентифицировать по видео.

Сопоставив эту видеозапись и файл с диктофона становится понятно, что оскорбил президента не наш коллега, а его сосед - мужчина с седыми волосами, в маске и с наушниками на шее.

Мы надеемся, что эта запись станет доказательством невиновности нашего коллеги.

ТА САМАЯ ЗАМЕТКА

Пожалуй, главный эпизод, с которого все и началось - заметка на сайте kp.by.

28 сентября 2021 сотрудники КГБ проводила рейд, в ходе которого проникла в квартиру, где предположительно проживали члены экстремистской группировки. Хозяин квартиры Андрей Зельцер тогда убил одного из спецназовцев. Ответным огнем был ликвидирован.

Можейко написал по этому поводу заметку на сайт kp.by, в ней была прямая речь бывшей одноклассницы Зелцера, которая о нем выразилась комплиментарно. Но уточнила, что не знает, что с ним сейчас стало.

По мнению прокурора, Геннадий написал эту статью «лоббируя собственные политические взгляды» и «игнорируя принципы этики журналиста». По ее словам, заголовок, куда вынесены слова одноклассницы, оправдывал убийцу. Сам Можейко в ответ сообщил, что этот заголовок был признан «неудачным, резковатым» и был изменен за 3 минуты.

Что касается собственных взглядов, то журналист отверг обвинения прокурора в приверженности к оппозиции. Заявил, что «предпочитает сохранять нейтралитет».

При этом у защиты есть лингвистическая экспертиза, которая была сделана при помощи «Комсомольской правды». В ней говорится о том, что никакого подстрекательства, розни и уничижения в заметке нет.

Суд пока экспертизы во внимание не принял. Обещают вернуться к этому вопросу позже.

Следующее заседание в понедельник - 5 декабря.

Напомним, что Геннадий Можейко был задержан в Москве 1 октября 2021 года. 5 октября он арестован и до сих пор содержится в следственном изоляторе. На следующий день после опубликования заметки об Андрее Зельцере, сайт kp.by сначала был заблокирован, а потом и закрыта редакция «Комсомольской правды в Белоруссии».

Когда стало известно о задержании Геннадия Можейко, главный редактор КП Владимир Сунгоркин принял решение, что Медиагруппа окажет всестороннюю помощь семье нашего коллеги.

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