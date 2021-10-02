Пишет о технологиях, призер Пресс-фото: Кто такой Геннадий Можейко, задержанный журналист «КП»-Беларусь»

Геннадий Можейко работает в белорусской «Комсомолке» больше десяти лет - с 2009-го года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

1 октября был задержан журналист «КП»-Беларусь» Геннадий Можейко - автор материала, где об Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ Беларуси, высказалась его одноклассница.

Рассказываем, кто такой Геннадий Можейко, и что известно о его профессиональных интересах.

Геннадий работает в белорусской «Комсомолке» больше десяти лет - с 2009-го года. Его профессиональные интересы достаточно широкие, но особенно часто Геннадий пишет на автомобильную тематику, об авиатранспорте, технологиях и городе. Нередко пишет о Минске 60-90-х – о том, что находилось в том или ином месте города пару десятков лет назад.

Геннадий не раз писал о выставке вооружений MILEX, в последнем материале рассказывал о первом белорусском БТР, беспилотном вертолете-охотнике и других новинках выставки. Встречал новый Boeing с васильком, который прилетел в Минск. Был на заводе Embraer - одного из крупнейших в мире производителей самолетов. Для этого Геннадий Можейко летал в Бразилию. Постоянно автор «КП» писал о военной технике на парадах 9 Мая и 3 июля – ко Дню Победы и Дню Независимости Беларуси.

Кроме того, что Геннадий Можейко работает в качестве корреспондента, он занимается и фотосъемкой. В 2011 году занял второе место в фотоконкурсе Belarus Press Photo со снимком белорусского поэта и кандидата в президенты Владимира Некляева во время предвыборного тура по стране.

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