Сергей Лазарев довел до слез Леру Кудрявцеву на "Песне года"

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву связывает многолетняя дружба. Артисты часто вместе ведут различные мероприятия, а музыкальной фестиваль "Песня года" не обходится без их участия вот уже 16 лет. Однако на съемках случилось то, чего никто не ожидал.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев создали великолепный творческий дуэт на сцене. Они прекрасно чувствуют и понимают друг друга, а потому отлично работают в паре. Сейчас артисты погрузились в съемочный процесс. Как известно, новогодний эфир "Песни года" записывают заранее.

Давние друзья часто по-доброму подсмеиваются друг над другом Так случилось и на этот раз.

Сергей с самого начала стал поддевать напарницу. А когда та попросила сделать паузу, не сдержался. "Нос поправила?", - спросил он у Леры, намекая на пластическую операцию.

В зале раздался хохот, остановится от смеха не могла и сама Лера. У нее потекли слезы. Когда блондинка стала их вытирать, Лазарев не унимался: "Глаза поехали?"

После этого Сергей раскритиковал музыкальные предпочтения Кудрявцевой, танцевальные способности, а также намекнул на ее далеко не юный возраст. Теледива так сильно смеялась на сцене, что у нее заклинило спину. Хохочущей блондинке певец даже посоветовал осторожнее открывать рот, чтобы та случайно не "лишилась вставных зубов".

Стоя на сцене, знаменитости продолжили подкалывали друг друга. Лера и Сергей вспомнили, как на съемках прошлогоднего фестиваля певец случайно выдрал Кудрявцевой клок волос. Тогда опозоренная Лера сначала потеряла дар речи, а Лазарев тоже от смеха еле говорил. "Ой, чуть парик не слетел!" - буквально свернулся пополам от хохота музыкант и чуть не упал посреди сцены.

Лера, лишившаяся значительной части своей тщательно уложенной шевелюры, умоляла, чтобы это не снимали: "Испортил прическу и жизнь мне испортил! Я тебе не прощу этого, понимаешь, да?"