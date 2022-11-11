Измученная болезнью Лера Кудрявцева назвала свой диагноз

Лера Кудрявцева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева весь этот год сама не своя. Телеведущая буквально измотана и оказалась совершенно без сил из-за своих болячек. О проблемах со здоровьем блондинка говорит, не таясь. Но если раньше красавица не озвучивала диагнозы, то сейчас решилась на откровение.

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками признанием о своем состоянии. Ведущая рассказала, что довела себя до срыва. Телезвезда страдает от психоза и невроза. Она пришла к выводу, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство - тяжелое психическое состояние.

"Посттравматический синдром походу начинается у меня. Психоз, невроз и все вытекающие. Если бы бежала, била и орала, такого не было бы. Но молчала, сидела, не шевелилась. Теперь вот пожинаю плоды", - сообщила Лера.

Ранее ведущая уже проходила терапию у психиатра. Телезвезда находилась в состоянии депрессии и апатии. Интереса не вызывали даже события в жизни ее родных. Лера признавалась, что "подсела" на успокоительные. Дошло до того, что знаменитость посещали суицидальные мысли. "Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь", - признавалась она.

Надо сказать, что весь этот год Кудрявцевой приходилось нелегко. Она не спит по ночам и испытывает сильные боли из-за мигрени. Эта проблема уже много лет изматывает ведущую. Врачи относят мигрень к числу неизлечимых заболеваний. Чаще всего причиной его развития являются наследственные факторы, и чаще всего, кстати, недугу подвержены именно женщины.