Бывший любовник опозорил Леру Кудрявцеву: "Просто истерика"

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Невероятный конфуз случился прямо на сцене с Лерой Кудрявцевой. Ее бывший любовник Сергей Лазарев выдрал у яркой блондинки клок волос.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев много лет назад были одной из самых красивых пар светской тусовки. За их бурным романом следила с замиранием сердца вся страна. Многие поклонники буквально рыдали, когда узнали о расставании звезд. К счастью для фанатов, артисты после расставания смогли сохранить очень теплые отношения. Они делятся друг с другом радостями и горестями.

Кроме того, звезды создали великолепный творческий дуэт на сцене. Они прекрасно чувствуют и понимают друг друга, а потому отлично работают в паре.

Однако на съемках "Песни года 2021" случилось то, чего никто не ожидал. Кудрявцева обозвала Сережу "тупеньким немножко". А он взял и сорвал огромный цветок с волос блондинки, выдрав красавице приличный клок.

Опозоренная Лера сначала потеряла дар речи, а потом с ней случилась настоящая истерика. Лазарев тоже от смеха еле говорил. "Ой, чуть парик не слетел!" - буквально свернулся пополам от хохота музыкант и чуть не упал посреди сцены.

Весь зал тоже взорвался от хохота. Лера, лишившаяся значительной части своей тщательно уложенной шевелюры, умоляла, чтобы это не снимали. Блондинка хохотала так, что не могла говорить. "Испортил прическу и жизнь мне испортил!" - причитала ведущая. - "Все, ребят, коронавирус, волосы сыплются... Я тебе не прощу этого, понимаешь, да?"

Забавное видео Сергей опубликовал в блоге. "Этого никогда не покажут в эфире по телевизору! Истерика! Смотреть до конца! Немного «кухни» и «ляпов» со съемки «Песни Года 2021». Это все не по сценарию! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!" - написал Лазарев.

Фолловеры оставляют под роликом десятки комментариев. Самые распространенные из них: "Это просто истерика".