"Я не имею ощущение родины": Как "фантастическая тварь" Александр Кузнецов подделал документы, поддержал Украину и сбежал в Англию

Алексей Кузнецов в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Крымского актера Александра Кузнецова вывела на большую орбиту Москва (в киевском театральном институте почему-то не пошло). Если точнее — режиссер Александр Молочников: ведь именно он взял никому не известного артиста из Севастополя в собственные спектакли в МХТ им. Чехова («Бунтари», «Ночь влюбленных»). Тем забавнее, что через некоторое время, поснимавшийся в нескольких российских сериалах («Ненастье», «Лучше, чем люди», «Содержанки») Кузнецов вероломно «кинул» Молочникова, по сути сорвав премьеру спектакля «Бульба.Пир», сбежав на съемки триквела «Фантастических тварей» за два дня до премьеры постановки. Тогда режиссер и назвал коллегу фантастической тварью. Свежее интервью кардинально поменявшего внешность актера убедило публику в том, что Молочников во многом оказался пророком. KP.RU приводит выдержки из реплик крымской звезды с двумя паспортами (русским и украинским), переехавшей из центра Москвы в комнату в Лондоне, каждая из которых — наверняка чистая правда.

ПРО ПОВЕСТКУ И ПОБЕГ

«Я уже высказывался против СВО и поэтому решил, что у [российской] таможни все это есть [и меня не выпустят]. Поэтому я подделал документ [для прохождения государственной границы РФ], будто я снимаюсь у Сарика Андреасяна в комедии, там были прописаны съемочные дни. Сначала мне поставили 27, 28 и 29 [февраля]. Потом я сказал: нет, так неправдоподобно. Давай поставим 27-е, потом два дня примерки, потом грим, потом 30-го возвращаюсь в Москву, потом возвращаюсь на съемку, там еще пару дней, а потом у меня спектакль в Театре российской армии. Я подготовил левую бумажку, мы нашли реальный фильм [Андреасяна] на «Кинопоиске» — «Манюня» [который снимают в Армении]. С этой бумажкой пришел на границу, 3 тысячи человек в очереди, я отстоял».

ПРО БЕЛЫЙ БИЛЕТ

«Потом мне сказали: «Ты не можешь выехать, у тебя повестка» Я отвечаю: «Да нет, у меня вообще белый билет (так называют военный билет, полученный по болезни — с освобождением от службы). «По какому поводу?». Я говорю: «У меня зрение минус семь». Я ему просто вру! Все вру! Стараюсь не показывать, что трясутся конечности. У меня есть такая способность — придумывать ***** (фигню) на ходу и рассказывать это очень детально, как тебе сейчас (позже актер пообещает, что в этом интервью скажет только правду!). Наверно, театральный институт помог. Я начал грузить их таким количеством эмоциональной информации, что он не может не поверить в это. И все же он сказал: «Тогда покажи белый билет». А я даже не знаю, как он выглядит. Просто начинаю уверенно доставать ту же бумажку. После чего он машет рукой, мол, иди отсюда»

ПРО ПОСТЫДНУЮ ТРАВЛЮ ДЖОАН РОУЛИНГ

«Что я думаю про отмену Роулинг? Первый раз в жизни скажу, что предпочту не отвечать на вопрос. Настолько это сложная ситуация, что предпочту не отвечать. Могу сказать, что я против Путина, но про Джоан Роулинг ничего сказать не могу»

ПРО УКРАИНУ

«Я принимал решение, как сжечь мосты с нынешней Россией. На актере завязано много людей [и проектов, и гонораров], поэтому нужно было время, чтобы подумать [и поддержать ВСУ]. Для предчувствовал, что что-то такое [спецоперация] Россия может начать, но что с Украиной — нет. У меня за день до начала СВО вышла афиша из «Фантастических тварей». Это такой прилив эндорфинов! Я думал, что это такой культурный мост между Россией и миром! Я всю ночь не спал, думал — это [голливудский постер] невероятно! Это значит, все что угодно в жизни можно сделать! Эпоха глобализма начинается в искусстве. И через 16 часов все разрубается пополам. Айсберг трескается и уходит»

Актер Александр Кузнецов. Фото: YouTube

ПРО ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА

«Я не считаю деньги, которые [платили за фильмы с господдержкой — «Сердце Пармы», «Братство» и др.] получал, принадлежащими государству. Не считаю эти деньги «кровавыми», просто в контракте уже будут обозначены определенные условия [по поводу высказываний против государства]. Честно скажу — я готов и сейчас вернуться в Россию и сделать фильм за независимые деньги. К сожалению, скорее всего, такое невозможно. То есть я не зарекаюсь. Я готов возвращаться в Россию, если меня не посадят и будут снимать в независимом кино. Мне продолжают приходить пробы (предложение для кастинга) в большом количестве».

ПРО УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

«Меня бы никто не заставил отказаться от украинского гражданства.... На Украине все думают, что это противозаконно. Нет, просто нельзя пользоваться вторым паспортом на территории Украины. Я не имею ощущение родины. В этом конфликте я на стороне Украины на 150%. Но я не ощущаю Россию своей родиной. И Украину тоже. У меня никогда в жизни не было родины. Я считаю, что это все — ментальные связи, которые ты в себе вырабатываешь, находясь где-то, влюбляясь в людей, дружа с ними и создавая. И это ощущение мини-родины я получаю от любого места, где долго работаю»