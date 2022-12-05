«Поднялась температура - нужно укутаться и пропотеть»: Развенчаны опасные мифы о первой помощи

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«Есть вещи, в которых разбираются все: футбол, кино, политика. Кажется, диванный эксперт никому не может навредить. Другое дело, если самоуверенный дилетант рвется опробовать на вас свои познания в области медицины. В лучшем случае будет немного больно», - с такого введения началась лекция о самых вредных и даже опасных заблуждениях при оказании первой помощи на форуме «Ученые против мифов». Докладчиком выступил врач-терапевт, токсиколог, научно-медицинский просветитель Алексей Водовозов.

Чего нельзя делать, если у вас или кого-то из близких высокая температура, если у человека течет кровь из носа, он обморозил руки или сильно поранился? Как действовать правильно? Рассказываем самое важное.

ОЖОГИ: ТОЛЬКО ВОДА И НИКАКИХ МАЗЕЙ

В топе самых популярных ошибок - методы первой помощи при ожоге либо, наоборот, обморожении, говорит Алексей Водовозов.

- Доходит буквально до экстремальных вещей, в числе которых обработка кожи мочой. Напомню, эта жидкость содержит немало раздражающих веществ, которые только усугубят повреждение, - предупреждает врач.

Подсолнечное, оливковое масло, различные целебные масла типа облепихового, бальзамы, мази - все это «знатоки» рекомендуют наносить на область ожога. Так поступать нельзя!

- Если пояснять по-простому, то ожог это передача избыточного тепла коже и тканям под ней. Ошпаривание кипятком - очень коварная вещь. Потому что передача тепла продолжается. Вы смотрите на ожог, а он утяжеляется на глазах, - описывает Водовозов.

Как правильно: нужно отводить избыточное тепло с помощью холодной воды. Достаточно подержать обожженное место под проточной водой или окунуть в миску в среднем на 10 минут.

ОБМОРОЖЕНИЕ: НЕ РАСТИРАЙТЕ СНЕГОМ ИЛИ ШАРФОМ

Когда замерзли мочки ушей, кончик носа, щеки, пальцы, чаще всего люди пытаются растереть эти участки. Либо шерстяным шарфом, либо снегом. Идея - стимулировать кровообращение.

- Снег - это кристаллики, то есть режущая поверхность. Так что вы еще сильнее повредите кожу. При интенсивном растирании шерстяным шарфом - то же самое, - раскрывает глаза Алексей Водовозов.

Еще одна распространенная ошибка - добравшись до помещения, поскорее налить таз горячей воды и сунуть туда замерзшие руки. Такие перепады температур вредны! Вы почувствуете сильную боль.

Как правильно: обмороженные места нужно согревать постепенно. Подойдет вода температуры порядка 40 градусов. Проверяем это, как при подготовке ванночек для младенцев: суем в воду локоть. Если комфортно, не слишком горячо - значит, самое то. Держим в воде руки или ноги до восстановления чувствительности.

В ТЕМУ

А что насчет согревания алкоголем?

Спирт расширяет подкожные сосуды, напоминает Алексей Водовозов. Если вы находитесь на улице в мороз, тепло начинает еще быстрее покидать организм. Помимо обморожения вы рискуете заработать еще и общее переохлаждение. Именно поэтому замерзают насмерть выпившие люди.

Если же вы уже в теплом помещении, можно выпить горячий глинтвейн (при отсутствии противопоказаний) или чай с ложкой коньяка.

КРОВЬ ИЗ НОСА: ГОЛОВУ НЕ НАЗАД, А ВПЕРЕД

- Что нам говорят во всех фильмах? Потекла кровь из носа - запрокинь голову. На самом деле это вредительство! - возмущается врач. - Если вы отклоните голову назад, кровь будет стекать по задней стенке глотки и попадать в желудок. А человек такое не переваривает, может начаться рвота.

Как правильно: нужно наклонить голову вперед, зажав пальцами крылья носа на 5-7 минут. Можно приложить к переносице платок, смоченный в холодной воде.

Кстати, врачи в шоке от гуляющих сейчас в соцсетях советов останавливать кровотечения, приложив женский тампон или гигиеническую прокладку. Эти изделия очень активно впитывают жидкость. И кровопотеря не то что не уменьшится, а возрастет!

НЕ ЛЕЙТЕ ЙОД НА РАНУ

Йод, зеленка, перекись водорода - многие из нас заливают ими рану. «На самом деле все это было изобретено для того, чтобы обрабатывать здоровую кожу вокруг ран. Тогда живущие на ней микроорганизмы не проберутся через прокрашенную (либо протертую перекисью) территорию в поврежденное место и не вызовут воспаление», - поясняет Алексей Водовозов.

Если агрессивные вещества попадают в саму рану, то заживление только тормозится. Плюс повышается вероятность образования рубцов. Это стоит помнить, в том числе, поклонникам перекиси водорода и спирта - не поливайте повреждения этими жидкостями, призвал врач.

Как правильно: рану нужно промыть чистой водой либо хлоргексидином. И помазать кожу вокруг места повреждения.

ЛИХОРАДКА? ОТБРОСЬТЕ ОДЕЯЛО!

Если поднялась температура, начался жар, обычно говорят: нужно, чтобы человек хорошенько пропотел. Давайте укутаем его по самый нос и закроем форточки в комнате.

- На самом деле высокая температура - результат внутренних процессов у нас в организме. Он пытается избавиться от лишней тепловой энергии. В такой ситуации нужно дать коже свободный доступ к воздуху. Ни в коем случае не кутать человека, - поясняет Алексей Водовозов.

Также при повышении температуры противопоказано парение ног, баня, вдыхание горячего пара от сваренной картошки или просто воды. Все это усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предупреждают врачи. «Если у человека температура выше 37,5 градусов, либо есть тахикардия (ускоренное сердцебиение) или другие сердечно-сосудистые патологии, то ингаляции горячим паром не допустимы. Потому что могут серьезно ухудшить состояние», - рассказал в одном из интервью KP.RU врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Как правильно: если поднялась температура и вы чувствуете жар, откиньте одеяло или плед, снимите теплую одежду. Откройте форточку на проветривание. Жаропонижающие препараты обычно рекомендуются, если градусник показывает выше 38 - 38,5 градусов. Но если вы тяжело переносите менее высокую температуру (сильное сердцебиение, головная боль и т. п.), то не стоит терпеть и ждать дальнейшего повышения. Наиболее эффективными и безопасными при гриппе, ковиде и простудах считаются ибупрофен и парацетамол. Обязательно читайте в инструкции пункт о противопоказаниях и соблюдайте указанную дозировку.

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