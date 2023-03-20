Си Цзиньпин: Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заявил он. Фото: REUTERS

В преддверии государственного визита в Россию Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью, опубликованную на сайте «Российской газеты».

Приводим наиболее важные выдержки из этой статьи:

О визите и личных контактах

Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с Президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Контакты на высоком и высшем уровне играют важную роль и имеют непреходящее стратегическое значение.

О китайско-российских отношениях

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

Китай и Россия - крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии.

О миропорядке

Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране.

Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок.

В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш - это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений - необратимая тенденция.

Об украинском конфликте

Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к китайскому народу со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий, китайской газеты «Жэньминь Жэбао». В ней он назвал визит Си Цзиньпина в Россию значимым событием, вновь подтверждающим особый характер российско-китайского партнерства, «которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друга».

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