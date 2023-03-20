«Только ест, спит и гадит»: Дональд Трамп не постеснялся рассказать правду о Байдене накануне ареста

Дела у бывшего президента США Дональда Трампа идут не очень. Как заявил бывший хозяин Белого дома, уже завтра, 21 марта, его ждет арест. Фото: REUTERS

Дела у бывшего президента США Дональда Трампа идут не очень. Как заявил бывший хозяин Белого дома, уже завтра, 21 марта, его ждет арест. Якобы об этом ему стало известно от «коррумпиррованных» источников в прокуратуре Манхэттана. А повод — давно забытое (и казалось, закрытое) уголовное дело о выплатах порнозвезде Сторми Даниелс за то, что она не стала публиковать книгу о своем романе с Дональдом Трампом.

И вот, в ожидании якобы неминуемого помещения в кутузку миллиардер разразился грозным «твитом» в адрес нынешнего главы государства Джо Байдена (большие буквы и кавычки мы сохранили как в оригинале — прим. KP.RU).

- Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее дружественные страны заняты «распилом мира», в то время как наши США, которые были когда-то великой страной, просто сидят и наблюдают. Мы теперь несостоятельное государство с открытыми границами, подтасованными выборами и огромной инфляцией. Мы больше не устанавливаем стандарты, а следуем им. Наш так называемый «лидер» ничего не делает, кроме как ест, спит и гадит», - написал Трамп.

Трамп, которые продолжает лелеять мечту о возвращении в Белый дом, пока «собирает силы» для борьбы против своих оппонентов. Через соцсети он обратился к своим сторонникам выйти на акции протеста против грязной политической игры своих главных соперников на выборах – Демократической партии.

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