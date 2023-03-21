Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

Певица София Ротару с сыном Русланом Фото: СОЦСЕТИ

Сын Софии Ротару сообщил о трагедии в семье. Руслан Евдокименко заявил, что скончалась его теща. Женщине было чуть за 70.

Сын Софии Ротару сообщил, что умерла мама его жены Светланы Евдокименко. Как уточнил Руслан Евдокименко, Людмила Белоусова скончалась в 71 год. Она не дожила до дня рождения все две недели.

Руслан оплакивает тещу в блоге. "Люся, ну как же так… 30.03.1951-17.03.2023", - подписал Евдокименко скорбный кадр.

Руслан оплакивает тещу в блоге. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, в 2022 году сын и внук Ротару попали в крупный скандал. Мужчины пытались незаконно перебраться с Украины в Молдавию на лодке, но их поймали пограничники. Родне певицы удалось избежать наказания. Родственников звезды отпустили домой.

Согласно последним данным, отец и сын благополучно обосновались в Европе. Сейчас внук Ротару строит музыкальную карьеру. "Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил настоящим кочевником. Это многому научило меня, подарило новый взгляд на происходящее", - откровенничал Анатолий несколько месяцев назад.

У Софии Михайловны есть и внучка. Она со школьных лет живет в США. София Евдокименко ведет роскошный образ жизни - передвигается на частных джетах, посещает фешенебельные рестораны, салоны красоты и бутики.