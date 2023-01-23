София Ротару оскандалилась на Украине

София Ротару неожиданно оказалась в центре скандала на Украине из-за собственной внучки Сони Евдокименко Фото: социальные сети

София Ротару неожиданно оказалась в центре скандала на Украине из-за собственной внучки Сони Евдокименко, в которой души не чает. Девушка регулярно делится фотографиями красивой жизни. Из-за этого обнищавшие украинцы буквально набросились на девушку.

Внучка Софии Ротару давно живет на два континента - учится в США, а отдыхает в Европе. Соня Евдокименко привыкла к дорогим курортам и элитным ресторанам.

Общественность возмущена тратами внучки Ротару. Девушка не так давно показывала, как проводит время в Европе.

Она жила на вилле Софии Михайловны в Италии. А на днях отправилась в Америку. В Вашингтон летела бизнес-классом. В самолете красавица провела девять часов.

Соня Евдокименко Фото: социальные сети

Обнищавшие украинцы буквально взвыли от увиденного и обозвали Соню "золотой молодежью", подчеркнув, что девушка буквально "сорит долларами". К слову, это не первый скандал, в котором оказалась Соня. В конце прошлого года девушку обвинили в том, что она общается на русском языке. Теперь все свои посты внучка Ротару пишет исключено на английском.

Что касается артистки, то София Михайловна скандал с любимицей никак не комментирует. Певица старается лишний раз не привлекать к себе внимания. Звезда давно не появляется на людях, отказалась от корпоративов и живет тихой жизнью пенсионерки.

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