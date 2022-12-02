Внук Софии Ротару раскрыл правду о позорном бегстве с Украины

Внук Софии Ротару обживается во Франции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Внук Софии Ротару впервые высказался о позорном бегстве с Украины. Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом был задержан при незаконном переходе украинской границы в марте 2022 года. Тогда соцсети бурно обсуждали видео с родственниками певицы. Беглецы пытались пересечь границу на лодке.

Внук Софии Ротару обживается во Франции. Анатолий Евдокименко пробует себя в музыке. На днях он раскрыл правду о позорном побеге с Украины. По словам молодого человека, этот год выдался для него не самым простым.

"Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника. Она многому научила меня, подарила новый взгляд на происходящее", - признался 28-летний Анатолий.

Он собирается сосредоточиться на продюсировании музыки. "Надо начать новые проекты на следующий год. У меня запланирован релиз на начало 2023 года", - отметил внук певицы.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что сын и внук Софии Ротару пытались незаконно пересечь границу Украины. Группу, состоящую из мужчин призывного возраста, поймали около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском. Среди них были Руслан и Анатолий Евдокименко. Беглецы планировали перебраться в Молдавию на лодке. За это им грозило тюремное заключение, но родственникам звезды удалось избежать наказания.

Что касается Софии Михайловны, то артистка предпочла отречься от России, в которой хорошо зарабатывала, пользовалась любовью и уважением. Многие коллеги Ротару осудили ее. "Мне было страшно узнать, что София Ротару спонсирует людей, которые Бог знает что творят с русскими. Возмущена ее поведением… Я этого не понимаю, просто не понимаю", - сокрушалась Ангелина Вовк.