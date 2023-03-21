Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Москве во вторник, 21 марта 2023 года. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию публичной части встречи двух глав государств.

Китайский лидер прибыл в страну днем ранее. Неформальные переговоры Путина Си Цзиньпина в понедельник продлились почти 4,5 часа.

После встречи российский лидер вышел на улицу, чтобы проводить китайского коллегу. Политики немного пообщались рядом с автомобилем Си Цзиньпина и пожали друг другу руки.

Что известно о переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве 21 марта 2023 года

Переговоры Владимира Путин и Си Цзиньпина 21 марта 2023 года в отличие от неформальной части, состоявшейся в понедельник, будут полноформатными. О содержании грядущей беседы двух лидеров известно не слишком много.

Путин, в частности, отметил, что накопилось много вопросов в сфере экономического сотрудничества, которые с участием партнеров и коллег они смогут обсудить 21 марта 2023 года.

Российский лидер также добавил, что Москва внимательно ознакомилась с планом Пекина по урегулированию украинского кризиса, отметив, что в ходе переговоров данный вопрос будет обязательно затронут.

Данные о том, что конфликт на Украине станет одной из тем беседе Путина и Си Цзиньпина, подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России даст исчерпывающие разъяснения, которые позволят председателю КНР узнать о нюансах ситуации из первых уст и получить понимание о видении происходящего российской стороной.

Где смотреть видео и прямую онлайн-трансляцию с встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве 21 марта 2023 года

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию с встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве 21 марта 2023 года. Смотреть видео с публичной части переговоров лидеров России и Китая можно у нас. "Комсомольская правда" оперативно опубликует главные заявления Путина и Си Цзиньпина по итогам мероприятия в режиме онлайн, в том числе формате видео.