55-летний Филипп Киркоров снова сделал кардинальную пластическую операцию: появилось видео

Артист продолжает омолаживаться к дню рождения Фото: СОЦСЕТИ

В конце декабря поп-король сделал откровенное признание. Мол, впервые решился на пластику, сделал операцию на животе у звездного хирурга Тимура Хайдарова, который ранее колдовал над шикарным бюстом Яны Рудковской и прессом блогера Давы.

- Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я сейчас в такой отличной форме, - поделился после операции Филипп Киркоров. - Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.

Да, больно, но я терплю, хочу радовать себя и своих поклонников.

Позже артист и его хирург заинтриговали публику, дескать, это не последние метаморфозы с формами Филиппа.

Мол, к 30 апреля, к дню рождения артиста мы увидим на сцене Кремлевского дворца настоящего атлета.

И вот очередная пластика. В своем блоге хирург Хайдаров телеграфирует о новой операции на теле Филиппа Киркорова.

- Первый день после операции. Полет прекрасный, - докладывает фанатам короля эстрады Чернова .

- Да, мы продолжаем совершенствоваться. Я в надежных руках гения отечественной пластической хирургии, - заверил любопытную публику Филипп.

Судя по тому, что на видео на торс Киркорова надет плотный корсет, артист продолжил совершенствовать свой пресс. Возможно, сделал более выраженные «кубики» как у своего коллеги Давы. В любом случае результаты звездной пластики мы увидим совсем скоро, поскольку артист не собирается задерживаться в клинике, впереди у Киркорова весенний гастрольный тур.

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