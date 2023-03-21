Дмитрий Певцов показал изменившуюся до неузнаваемости Ольгу Дроздову

Актриса давно не снимается в кино и не выходит на театральную сцену Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе почти 30 лет. Звездная чета растит общего сына Елисея и по праву считается одной из самых крепких пар в российском кино. Часто актер показывает жену в своем блоге. Так случилось и в этот раз.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова по-прежнему счастливы вместе. Это доказывает очередная публикация фотографий знаменитостей. Супруги позируют вместе. "По просьбе наших друзей, «жюрили» один музыкальный телевизионный конкурс…" - поделился Певцов.

Вот только поклонники не сразу узнали актрису. В кадре она предстала с новым цветом волос. Ольга стала платиновой блондинкой. Как подметили наблюдательные пользователи Сети, с каждым годом актриса все больше меняется до неузнаваемости.

"Видимо, красит поседевшие волосы, а очки на половину лица скрывают морщины", "Такая красавица превратилась в бабушку", "Дроздову не узнать", - пишут фолловеры.

Напомним, сейчас Ольга не снимается и не играет в театре. В мае 2021 года Певцов сообщил об уходе жены из "Современника", где она проработала большую часть своей жизни. Звезда "Бандитского Петербурга" сообщал, что его жена хочет как можно больше времени проводить с сыном Елисеем, так как у мальчика начался переходный возраст.

Сама актриса назвала настоящую причину ухода из "Современника": "Пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр. А там сидят такие бабки как я. И играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь".