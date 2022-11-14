Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова показали новорожденную дочку

Дмитрий Певцов показал сияющую от счастья Ольгу Дроздову с младенцем Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Певцов сообщил о радостном событии в семье. Актер показал жену Ольгу Дроздову с новорожденной дочкой на руках. Он опубликовал фото, сделанные в храме после крещения.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов много лет счастливы в браке. Супруги живут душа в душу и воспитывают 15-летнего сына Елисея. Актеры при этом не скрывали, что мечтали и о рождении дочери. Однако за 27 лет семейной жизни им лишь раз посчастливилось стать родителями. А на днях в звездной семье все же случилось долгожданное прибавление.

Певцов рассказал о том, что они с женой стали крестными родителями. На снимках сияющая Дроздова нежно прижимает к себе новорожденную девочку.

"С некоторых пор у нас появилась еще одна радость. Наши выпускники и студенты сами становится родителями. А мы - крестными родителями их деток. Вот это уже другая и еще более (извините за тавтологию) радостная радость!" - отметил актер.

Стоит отметить, что несколько лет назад Дроздова и Певцов представили публике свою приемную дочь Елену Деркач. В 2013 году девушка поступила на актерский курс к артистам. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка.

"Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас, - рассказывала Ольга. Сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.