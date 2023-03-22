Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 марта 2023 года: ВСУ назвали “черной магией” работу российской ПВО, Илон Маск не хочет помогать Киеву

Американцы предполагают, что весенняя активность ВС РФ близится к кульминации

Какие «страшные силы» губят украинские беспилотники

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до роты «воинов света», две бронемашины и гаубицы Д-20 и Д-30. Западной группировкой войск на Купянском направлении выведены из строя до 80 националистов, три бронемашины и гаубица Д-20. Южная группировка войск на Донецком направлении нанесла такой ущерб врагу: более полутора рот, три бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях сократила силы противника на 30 бойцов, два пикапа и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении уничтожены полтора взвода, три автомобиля, две самоходки «Акация», и американская артсистема М777. Стали металлоломом три РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 . Над Никаноровкой в ДНР сбит украинский Су-25 . Российские ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS. Между тем, украинцы жалуются, что «русские применяют против беспилотников черную магию». Не проверяли - может, плюют в них через левое плечо?

Янки вынуждены признать успехи русских на Донбассе

Американский Институт изучения войны (ISW) с горечью констатирует, что российские подразделения имеют успехи под Артемовском и Авдеевкой. Заокеанские эксперты признают, что русские давят на юго-западе, севере и на северо-западе Артемовска(Бахмута) между Богдановкой и Хромовым. Американские аналитики полагают, что Россия увеличивает интенсивность операций и к северу от Авдеевки, добиваясь ее окружения. Янки фиксируют агрессивное использование ВКС. Американцы предполагают, что весенняя активность ВС РФ близится к кульминации. А наступательные действия российских бойцов могут побудить ВСУ бежать из Артемовска и Авдеевки. Тот нечастый случай, когда с ковбоями-ботаниками нельзя не согласиться.

Третий наемник из Новой Зеландии сгинул в незалежной

Очередной новозеландец, бившийся за мифическую свободу далекого украинского народа, бесславно сложил свою голову среди самостийных черноземов. Почти в 17 тысячах(!) километрах от зеленой родины. Радио Новой Зеландии (RNZ) констатировало, что очередной бойкий солдат удачи свернул шею на востоке незалежной. Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, прокантовался на Украине почти год. И это уже третий новозеландец, погибший в ходе конфликта на Украине. Экзотические и бессмысленные жертвы.

В Джанкое после атаки беспилотников ввели режим ЧС

Игорь Ивин, глава администрации Джанкоя, где накануне были сбиты украинские беспилотники, сообщил, что в городе введен режим чрезвычайно ситуации. Над этим транспортным узлом на севере Крыма поздним вечером сработала система ПВО. В результате атаки украинских беспилотников, которые несли не только взрывчатку, но и шрапнель, в этом мирном городе были повреждены объекты электросети, частный дом, один гражданский получил ранения от упавших обломков. В местном колледже, на территорию которого падали обломки, были приостановлены занятия. Традиционная манера националистов — бить исподтишка по женщинами, детям, старикам. Сами-то они давно не младенцы, но кажется, не прочь обабиться, не успев состариться.

«Акул пера» Киев ценит выше, чем погибающих на Донбассе

Рада приняла закон о выплате 1 млн гривен ( чуть более 27 тысяч долларов ) семьям погибших госслужащих и журналистов. Причину в парламенте объяснили так: «Документ разработан для определения правовых и организационных основ по одноразовым выплатам лицам, которые погибли или получили ранения во время исполнения своих обязанностей в период действия военного положения». Выплату смогут получить и те, кто стал инвалидом 1-3-й группы из-за ранений. А за брошенных в полях погибших ВСУшников платить родителям и женам никто не собирается- пиар-эффект не тот?

Маск не хочет помогать Киеву бить по городам приграничья

Американская компания Starlink блокирует применение Киевом терминалов спутниковой связи SpaceX над новыми российскими территориями. Starlink также не позволяет использовать терминалы над водой, и когда оборудование движется со скоростью более 100 километров в час. По данным издания Economist, в корпорации не хотят, чтобы киевский режим применял американское оборудование для эскалации противостояния. Причем глава SpaceX Илон Маск заявлял об этом еще месяц назад: «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой». Госсекретарь США Блинкен пытался переубедить Маска. Но, похоже, этот паровоз у потомков выходцев с Привоза уже не полетит.

Визит премьера Японии в Киев китайцев в Москве не взволновал

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР, сообщил, что Пекин надеется, что поездка премьера Японии Фумио Кисиды в Киев не приведет к эскалации украинского конфликта. По мнению товарища Вэньбиня, международное сообщество должно содействовать продвижению мирного диалога по проблеме Украины. И добавил: «Нужно создавать условия для урегулирования украинского кризиса политическими методами». Ну а сам Кисида в украинской столице осуждал РФ, выражал солидарность с Украиной и подтверждал поддержку со стороны Токио. А также съездил в Бучу. Есть у них такая традиция — бревна в глазу не замечать.

Британия поставит самостийной снаряды с обедненным ураном

Аннабель Голди, замминистра обороны Великобритании, опубликовала следующее сообщение на сайте британского парламента: «Наряду с предоставлением Киеву эскадрона танков Challenger 2, мы будем поставлять на Украину и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран». Впервые применять его в танковых снарядах стали в третьем рейхе. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в Штатах. На сегодня они входят в состав боекомплектов Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. В снарядах меньшего калибра обедненный уран применяется, в частности, в боекомплектах пушек американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley. Такие снаряды использовались в операции «Буря в пустыне», при бомбардировках Югославии и при вторжении в Ирак 20 лет назад. По данным исследователя Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави, использование США в Ираке боеприпасов с белым фосфором и обедненным ураном привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в местах применения таких снарядов. Ну, вот такое «бремя белого человека».