В США признали бедственное положение ВСУ в Артемовске

Артемовск находится в оперативном окружении российских военных Фото: Александр КОЦ

Российские войска обеспечили себе позиционное преимущество над силами ВСУ в Артемовске. Об этом говорится в новом докладе западной группы военных аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

В докладе также упомянули, что военное командование Украины осознает бедственность положения, и рассматривает возможности организованного отступления из Артемовска во избежание полного окружения российскими силами.

Напомним, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что в районе Артемовска для украинских военных сложилась “крайне напряженная ситуация”.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как командир подразделения ВСУ с позывным “Мадьяр” рассказал о получении приказа немедленно покинуть Артемовск. Также военный корреспондент Александр Коц рассказывал о том, что бои ведутся уже около центра Артемовска, а окружение города неизбежно.