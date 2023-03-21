Терпение, настойчивость и признание ошибок: чему России стоит поучиться у Китая

Вопрос дня: Чему нам стоит поучиться у Китая? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Кремле завершились российско-китайские переговоры: Владимир Путин и и Си Цзиньпин обсудили отношения двух стран и международные вопросы, а также подписали два итоговых документа. "Комсомольская правда" после переговоров спросила у экспертов, чему России стоит поучиться у Китая.

Руслан Карманов, эксперт по Китаю, живущий в Гонконге:

- В первую очередь долгосрочному планированию и умению признавать свои ошибки. «Обратная связь по ошибочным действиям» является, пожалуй, самой главной драгоценностью в сокровищнице китайской мысли. Тезис Мао Цзэдуна «Заново учиться, продолжать революцию» во многом определил развитие Китая - адекватный анализ собственных неудач и проблем.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета:

- Стоит поучиться у них умению расчетливо использовать собственные ресурсы, умению отказываться от идеологических стереотипов ради получения выгод в развитии, умению оппонировать и достигать своих целей.

Александр Дугин, философ:

- Всему. Они свято хранят и суверенитет, и цивилизацию, а извне берут лишь то, что делает их сильнее, а не ослабляет. Если бы мы поняли, насколько гармонично их общество, все захотели бы стать китайцами. Но, может, и хорошо, что мы этого не понимаем, - нам придется оставаться именно русскими. Китаем можно вдохновляться при создании нашей собственной русской мечты.

Андрей Островский, китаевед, профессор:

- Необходимо начать проводить реформы по китайскому образцу. В 1991 году, когда мы начали реформы, мы были впереди Китая по ВВП, оторвались в 1,5 раза, а в 1995 году мы спустились вниз, проводили гайдаровские реформы. А глобально нужно учиться вдумчивости: они действуют по принципу - 7 раз отмерь, один - отрежь, а у нас щелкнули и отрезали не то, что надо.

Герман Клименко, деятель IT-индустрии:

- У Китая нам стоит поучиться терпению и настойчивости. Всего 15 лет назад я в качестве анекдота заказывал телефон китайского производства о четырех симках, телевизоре и радио. Приезжало нечто ужасное, которое грелось, как электроплита. Тогда попытка Китая стать международным лидером казалась совершенно невозможной. Тогда мы все смеялись над этим. А теперь никто посмеяться даже не посмеет.

Сергей Остапенко, писатель:

- Первое - всегда и везде следовать собственным интересам, извлекать выгоду из любых конфликтов, вовремя дружить или проявлять сдержанность. Мы так пока не умеем - менталитет не тот, широкая душа. И второе - это умение создавать вокруг себя выгодный имидж.

Светлана Ключкина, член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме:

- Когда училась в Дипломатической академии МИДа и работала в туризме, много взаимодействовала с Китаем. Например, они умело скрывают свои эмоции, а если работают, то работают на все 300%. После сотрудничества с Китаем никакие тренинги по мотивации не нужны, потому что они удивляют своей терпеливостью и целеустремленностью. Китайцы годами могут ждать, пока клиент или партнер «созреет», чтобы добиться своего.

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