Ах, эти черные ботинки: Какие сигналы ведущие мировые политики подают своей обувью

Российский президент, как правило, выбирает спокойную классику, которая подчеркивает его следование традиционным ценностям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опытные стилисты утверждают: обувь отражает характер человека гораздо больше, чем любой другой предмет гардероба. Именно поэтому многие политические лидеры уделяют ей так много внимания.

Во-первых, удобная обувь - залог уверенности и спокойствия главы государства. А во-вторых, личный имидж ведущих политиков неизбежно влияет на восприятие их страны на мировой арене, замечает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Туфли - это элемент мужского костюма, и здесь все строго, но при этом просто. Обувь мужчины на деловых встречах - классический фасон черного цвета, кожа. Модель - либо оксфорды, либо дерби (между собой они отличаются типом шнуровки. - Ред.). Никаких пряжек или бахромы», - поясняет эксперт. И все же нюансы играют решающую роль.

Черная классика

На протяжении многих лет Владимир Путин неизменно выбирает классические фасоны обуви, всегда на шнуровке. В большинстве случаев с закругленными носами. Хотя несколько раз на интервью с западными журналистами Владимир Владимирович появлялся в туфлях с острыми носами, точно желая если не атаковать, то противостоять острым вопросам.

В кроссовках Путин появляется только в том случае, если такой образ соответствует духу события: занятия спортом, охота или рыбалка. Хотя однажды на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко российский лидер приехал в неформальном виде: рубашка, пиджак, джинсы и кроссовки от итальянского бренда Loro Piana. Видимо, так президент хотел подчеркнуть дружеский характер встречи.

Билл Клинтон - любитель блюза

В США существует обувная компания Johnston & Murphy, которая с середины XIX века обувает всех американских президентов. Дизайнеры разрабатывают модели ботинок с учетом пожеланий и предпочтений главы государства. Например, Вудро Вильсон обожал белые туфли из оленьей кожи, поскольку они идеально сочетались с льняными костюмами и стильными шляпами, а Джеральд Форд - мокасины с кисточками. Требования Билла Клинтона - синие замшевые туфли - были чем-то вроде признания в любви к рок-н-роллу и блюзу (именно этому фасону обуви посвящена легендарная песня Элвиса Пресли Blue Suede Shoes).

У Барака Обамы запросы были проще: современные черные ботинки со слегка зауженным носом. Будучи воплощением культурной перезагрузки в США (первый чернокожий президент, «свой парень»), Обама решил через обувь поддерживать общественные ожидания. На полуофициальные встречи и вечеринки с друзьями и семьей надевал кроссовки, иногда ультрамодные. На официальных визитах появлялся в черных гладких туфлях на шнуровке.

Дональд Трамп по время пребывания на посту президента носил изготовленные на заказ итальянские туфли. Мерки политик специально отправлял в Италию. Эксперты полагают, что это во многом говорит о характере и личности Трампа, его эпатажности и желании быть уникальным.

А вот Джо Байден - любитель поношенной классической обуви. Его туфли чем-то похожи на те, что носил Обама. Байден никогда не появлялся на публике в модных ботинках, хотя в свободное время предпочитает удобные мокасины.

Кроссовки для любой тусовки?

Кроссовки давно стали камнем преткновения для консультантов по этикету. Многие из них возмущены тем, что политики, например президент Франции Эммануэль Макрон или бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс, появляются на публике в кроссовках. Впрочем, спортивную обувь они надевают не на официальные мероприятия, а исключительно в нерабочее время.

- Президенты имеют право отойти от дресс-кода, если мероприятие позволяет это сделать, - говорит Альбина Холгова. - Если Макрон появился в кроссовках во время высадки деревьев, то здесь предосудительного ничего нет. Эксперты также объясняют повальное увлечение спортивной обувью последствиями пандемии. До сих пор люди не готовы отказаться от комфорта в пользу неудобного дресс-кода.

Большими любителями кроссовок являются арабские шейхи. Они частенько отдают предпочтение спортивной обуви вместо традиционных сандалий. К слову, глава ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян появился в кроссовках Nike на официальной встрече с Владимиром Путиным в Петербурге. Стилисты выбор не одобряют.

- Кроссовки на встрече высоких лиц неуместны, - напоминает педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. - Но кроссовки на главе Эмиратов могут говорить о том, что визит был внезапен, поэтому служба протокола не продумала детали образа лидера до конца. Возможно, сотрудникам службы показалось, что сочетание кандуры (традиционный арабский национальный костюм. - Ред.) и европейских ботинок будет смешным, поэтому выбрали кроссовки.

Типичный бюргер

Обувь у канцлера Германии Олафа Шольца незамысловатая. Он соблюдает дресс-код от и до, выбирая классические черные ботинки на шнуровке, при этом носы у обуви довольно тупые, а сами туфли относительно широкие и напоминают морды крокодилов.

- Шольц не чувствует себя руководителем страны, он ощущает себя гражданином Германии. Поэтому отдает предпочтение комфорту и привычке, - говорит Татьяна Николаева.

Впрочем, «скучный» образ Шольца имеет и свои плюсы.

- Консервативный стиль повышает доверие к политику. Соблюдая такой стиль, он выглядит более надежным в глазах общественности, чем, например, в носках с единорогами, - поясняет Альбина Холгова.

Занятно, что на встрече с Олафом Шольцем в Вашингтоне Джо Байден появился в коричневых ботинках. Пусть визит канцлера ФРГ был и неофициальным, но такая фривольность со стороны американского лидера вызывает вопросы.

- Когда президент США, очень протокольной страны, где каждый шаг прописан от и до, появляется в коричневой обуви, это означает, что он чихать хотел на канцлера Германии, - делает вывод Татьяна Николаева.

Нарушитель правил

Двойной модный провал Риши Сунака: мало того что пришел на совещание в шлепанцах, так еще и надел их на носки. Фото: HM Treasury/Global Look Press

А вот британский премьер Риши Сунак нередко нарушает дресс-код. Несмотря на гигантское состояние, которым обладает его семья (733 млн фунтов стерлинов, или 67 млрд рублей), он может заявиться в туфлях с дырой на подошве. А в 2021 году во время подготовки проекта бюджета журналисты подловили Сунака в шлепанцах итальянского бренда Palm Angels, надетых на носки. Многие тогда посчитали, что это была неудачная попытка следовать молодежным трендам.

Фото: © PALM ANGELS

К слову, за годы своей политической карьеры Сунак частенько отходит от требований дресс-кода, появляясь на официальных мероприятиях в разноцветной обуви.

- Полагаю, причина ошибок в дресс-коде кроется как в происхождении Сунака, так и в его нежелании соответствовать стандартам - это в свое время делал Борис Джонсон, - предполагает Татьяна Николаева. - Возможно, со временем он научится удачнее копировать образы других лидеров.

В ТЕМУ

От протокольной тоски спасут носки

У канадского премьера Трюдо носки - на любой случай жизни. А случаи бывают разные. Фото: Adam SCOTTI/PMO/CPM

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с внешностью диснеевского принца давно закрепил за собой звание политика-стиляги. Его отличительной чертой стали разноцветные носки с необычными рисунками. В 2018 году он заявился на Всемирный экономический форум в фиолетовых носках с изображением желтых уток. В другой раз политик появился в носках с героем «Звездных войн» Чубаккой. А на одном из саммитов НАТО премьер Канады был в разных носках: один - синий, другой - розовый. В районе щиколотки красовались эмблемы Североатлантического альянса. Политологи и стилисты даже дали эпатажу Трюдо специальный термин - «носочная дипломатия».

Фото: John MOORE/Getty Images

Как отмечает Альбина Холгова, подобные фривольности в дресс-коде можно трактовать как попытку Трюдо самоутвердиться. А диванные аналитики высказываются куда жестче: «Надо же чем-то выделяться. Если не умом, так хоть носками!»

Фото: AP/EAST NEWS

Фото: AFP/EAST NEWS

С другой стороны, выбор не только черной обуви, но и коричневой, с градиентом и декоративными элементами, необычные носки - все это стало частью фирменного стиля премьера и играет ему на руку. Или, точнее, на ногу.

СТОП-КАДР

Со шлепанцем на левой ноге

Похоже, в это утро Дилма Русеф встала не с той ноги. Фото: AFP/EAST NEWS

В 2013 году во время официального визита в Бразилию Дмитрия Медведева (он находился в статусе премьера) произошел курьез.

Фото: AFP/EAST NEWS

Президент латиноамериканской страны Дилма Русеф (сегодня - уже бывшая) появилась на встрече в разной обуви. На одной ноге у нее красовалась туфелька на каблуке, а на другой - резиновый шлепанец. Оказалось, незадолго до этого женщина-политик сломала на карнавале большой палец на правой ноге, поэтому из-за повязки не смогла надеть туфли.

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