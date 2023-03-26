Ах, эти черные ботинки: Какие сигналы ведущие мировые политики подают своей обувью

Российский президент, как правило, выбирает спокойную классику, которая подчеркивает его следование традиционным ценностям.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Опытные стилисты утверждают: обувь отражает характер человека гораздо больше, чем любой другой предмет гардероба. Именно поэтому многие политические лидеры уделяют ей так много внимания.
Во-первых, удобная обувь - залог уверенности и спокойствия главы государства. А во-вторых, личный имидж ведущих политиков неизбежно влияет на восприятие их страны на мировой арене, замечает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
«Туфли - это элемент мужского костюма, и здесь все строго, но при этом просто. Обувь мужчины на деловых встречах - классический фасон черного цвета, кожа. Модель - либо оксфорды, либо дерби (между собой они отличаются типом шнуровки. - Ред.). Никаких пряжек или бахромы», - поясняет эксперт. И все же нюансы играют решающую роль.
На протяжении многих лет Владимир Путин неизменно выбирает классические фасоны обуви, всегда на шнуровке. В большинстве случаев с закругленными носами. Хотя несколько раз на интервью с западными журналистами Владимир Владимирович появлялся в туфлях с острыми носами, точно желая если не атаковать, то противостоять острым вопросам.
В кроссовках Путин появляется только в том случае, если такой образ соответствует духу события: занятия спортом, охота или рыбалка. Хотя однажды на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко российский лидер приехал в неформальном виде: рубашка, пиджак, джинсы и кроссовки от итальянского бренда Loro Piana. Видимо, так президент хотел подчеркнуть дружеский характер встречи.
В США существует обувная компания Johnston & Murphy, которая с середины XIX века обувает всех американских президентов. Дизайнеры разрабатывают модели ботинок с учетом пожеланий и предпочтений главы государства. Например, Вудро Вильсон обожал белые туфли из оленьей кожи, поскольку они идеально сочетались с льняными костюмами и стильными шляпами, а Джеральд Форд - мокасины с кисточками. Требования Билла Клинтона - синие замшевые туфли - были чем-то вроде признания в любви к рок-н-роллу и блюзу (именно этому фасону обуви посвящена легендарная песня Элвиса Пресли Blue Suede Shoes).
У Барака Обамы запросы были проще: современные черные ботинки со слегка зауженным носом. Будучи воплощением культурной перезагрузки в США (первый чернокожий президент, «свой парень»), Обама решил через обувь поддерживать общественные ожидания. На полуофициальные встречи и вечеринки с друзьями и семьей надевал кроссовки, иногда ультрамодные. На официальных визитах появлялся в черных гладких туфлях на шнуровке.
Дональд Трамп по время пребывания на посту президента носил изготовленные на заказ итальянские туфли. Мерки политик специально отправлял в Италию. Эксперты полагают, что это во многом говорит о характере и личности Трампа, его эпатажности и желании быть уникальным.
А вот Джо Байден - любитель поношенной классической обуви. Его туфли чем-то похожи на те, что носил Обама. Байден никогда не появлялся на публике в модных ботинках, хотя в свободное время предпочитает удобные мокасины.
Кроссовки давно стали камнем преткновения для консультантов по этикету. Многие из них возмущены тем, что политики, например президент Франции Эммануэль Макрон или бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс, появляются на публике в кроссовках. Впрочем, спортивную обувь они надевают не на официальные мероприятия, а исключительно в нерабочее время.
- Президенты имеют право отойти от дресс-кода, если мероприятие позволяет это сделать, - говорит Альбина Холгова. - Если Макрон появился в кроссовках во время высадки деревьев, то здесь предосудительного ничего нет. Эксперты также объясняют повальное увлечение спортивной обувью последствиями пандемии. До сих пор люди не готовы отказаться от комфорта в пользу неудобного дресс-кода.
Большими любителями кроссовок являются арабские шейхи. Они частенько отдают предпочтение спортивной обуви вместо традиционных сандалий. К слову, глава ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян появился в кроссовках Nike на официальной встрече с Владимиром Путиным в Петербурге. Стилисты выбор не одобряют.
- Кроссовки на встрече высоких лиц неуместны, - напоминает педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. - Но кроссовки на главе Эмиратов могут говорить о том, что визит был внезапен, поэтому служба протокола не продумала детали образа лидера до конца. Возможно, сотрудникам службы показалось, что сочетание кандуры (традиционный арабский национальный костюм. - Ред.) и европейских ботинок будет смешным, поэтому выбрали кроссовки.
Обувь у канцлера Германии Олафа Шольца незамысловатая. Он соблюдает дресс-код от и до, выбирая классические черные ботинки на шнуровке, при этом носы у обуви довольно тупые, а сами туфли относительно широкие и напоминают морды крокодилов.
- Шольц не чувствует себя руководителем страны, он ощущает себя гражданином Германии. Поэтому отдает предпочтение комфорту и привычке, - говорит Татьяна Николаева.
Впрочем, «скучный» образ Шольца имеет и свои плюсы.
- Консервативный стиль повышает доверие к политику. Соблюдая такой стиль, он выглядит более надежным в глазах общественности, чем, например, в носках с единорогами, - поясняет Альбина Холгова.
Занятно, что на встрече с Олафом Шольцем в Вашингтоне Джо Байден появился в коричневых ботинках. Пусть визит канцлера ФРГ был и неофициальным, но такая фривольность со стороны американского лидера вызывает вопросы.
- Когда президент США, очень протокольной страны, где каждый шаг прописан от и до, появляется в коричневой обуви, это означает, что он чихать хотел на канцлера Германии, - делает вывод Татьяна Николаева.
Двойной модный провал Риши Сунака: мало того что пришел на совещание в шлепанцах, так еще и надел их на носки. Фото: HM Treasury/Global Look Press
А вот британский премьер Риши Сунак нередко нарушает дресс-код. Несмотря на гигантское состояние, которым обладает его семья (733 млн фунтов стерлинов, или 67 млрд рублей), он может заявиться в туфлях с дырой на подошве. А в 2021 году во время подготовки проекта бюджета журналисты подловили Сунака в шлепанцах итальянского бренда Palm Angels, надетых на носки. Многие тогда посчитали, что это была неудачная попытка следовать молодежным трендам.
Фото: © PALM ANGELS
К слову, за годы своей политической карьеры Сунак частенько отходит от требований дресс-кода, появляясь на официальных мероприятиях в разноцветной обуви.
- Полагаю, причина ошибок в дресс-коде кроется как в происхождении Сунака, так и в его нежелании соответствовать стандартам - это в свое время делал Борис Джонсон, - предполагает Татьяна Николаева. - Возможно, со временем он научится удачнее копировать образы других лидеров.
В ТЕМУ
От протокольной тоски спасут носки
У канадского премьера Трюдо носки - на любой случай жизни. А случаи бывают разные. Фото: Adam SCOTTI/PMO/CPM
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с внешностью диснеевского принца давно закрепил за собой звание политика-стиляги. Его отличительной чертой стали разноцветные носки с необычными рисунками. В 2018 году он заявился на Всемирный экономический форум в фиолетовых носках с изображением желтых уток. В другой раз политик появился в носках с героем «Звездных войн» Чубаккой. А на одном из саммитов НАТО премьер Канады был в разных носках: один - синий, другой - розовый. В районе щиколотки красовались эмблемы Североатлантического альянса. Политологи и стилисты даже дали эпатажу Трюдо специальный термин - «носочная дипломатия».
Фото: John MOORE/Getty Images
Как отмечает Альбина Холгова, подобные фривольности в дресс-коде можно трактовать как попытку Трюдо самоутвердиться. А диванные аналитики высказываются куда жестче: «Надо же чем-то выделяться. Если не умом, так хоть носками!»
Фото: AP/EAST NEWS
Фото: AFP/EAST NEWS
С другой стороны, выбор не только черной обуви, но и коричневой, с градиентом и декоративными элементами, необычные носки - все это стало частью фирменного стиля премьера и играет ему на руку. Или, точнее, на ногу.
СТОП-КАДР
Со шлепанцем на левой ноге
Похоже, в это утро Дилма Русеф встала не с той ноги. Фото: AFP/EAST NEWS
В 2013 году во время официального визита в Бразилию Дмитрия Медведева (он находился в статусе премьера) произошел курьез.
Фото: AFP/EAST NEWS
Президент латиноамериканской страны Дилма Русеф (сегодня - уже бывшая) появилась на встрече в разной обуви. На одной ноге у нее красовалась туфелька на каблуке, а на другой - резиновый шлепанец. Оказалось, незадолго до этого женщина-политик сломала на карнавале большой палец на правой ноге, поэтому из-за повязки не смогла надеть туфли.
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