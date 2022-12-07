«Самоирония судьбы»: Верткий комик Илья Соболев переоделся Жоржем Милославским

Фото: ТНТ

Без преувеличения самый резонансный телефильм этой зимы — комедия «Самоирония судьбы» (ТНТ) — продолжает будоражить умы публики. Новогодний проект наделал кучу шума сразу после выхода первых кадров. Депутаты Госдумы РФ призвали обратить внимание на это кино. Артисты сразу же встали в защитную стойку — и начали оправдываться.

А ТНТ тем временем продолжает мерно собирать сливки с этого скандала, который, конечно, стал лучшим рекламным движком проекта. И вот — новые кадры фильма. И опять шокирующая неожиданность.

Фото: ТНТ

В эпизодах заново переснятой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в «Самоиронии судьбы» в образе обокраденного стоматолога Шпака появится Гарик Мартиросян. А вот талантливого медвежатника Жоржа Милославского (Леонид Куравлев) сыграл комик и телеведущий Илья Соболев.

Фото: ТНТ

В то же время Женя Лукашин будет не единственным центральным героем новогодней комедии, которую Ольга Бузова угрожает превратить в «новогоднюю профессию». Создатели фильма обещали «десятки» клонов этого непутевого персонажа. И, помимо Павла Воли, Тимура Батрутдинова и Андрея Гайдуляна, главного героя рязановской «Иронии судьбы» сыграют музыканты Евгений Трухин и Александр Фоменков, больше известные как дуэт Galibri & Mavik — исполнители хита «Федерико Феллини» («Дайте «Оскар» этой картине»).

Фото: ТНТ

Образ разлучницы Надю Шевелеву, учительницы словесности, воплотила шоувумен Ольга Картункова. Женю Лукашину, как видно по кадру, «размножили» вокруг героини в стиле фантастической франшизы «Матрица».

В музыкальной комедии также ожидаются песни от Клавы Коки, Хабиба, Анны Асти, Люся Чеботиной и Сергея Жукова с Алексем Потехиным, которые споют вместе, спустя 16 лет после распада группы «Руки вверх!».