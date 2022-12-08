Стало известно, о чем говорил Путин Героям России за кулисами после награждения

Уже после официальной части награждения звездами Героев России в Кремле, Владимир Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке - за бокалом шампанского. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уже после официальной части награждения звездами Героев России в Кремле, Владимир Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке - за бокалом шампанского. Это традиция.

Здесь сами награжденные также были немногословны. Поэтому главе государства пришлось взять инициативу в свои руки.

- Здесь говорили, и я сказал сейчас, что Родина – это прежде всего люди. И мы всегда должны об этом помнить, отметил Путин. - Прежде всего мы делаем это для людей. И мы должны быть внутренне уверены, что делаем это достойно.

Говорил президент и о информационной войне, которая ведется против России. Фейки не должны влиять на выполнение задач спецоперации:

- Люди, которые нуждаются в защите, — они понимают, что последняя надежда на вас. Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, фейки должны остаться в стороне, не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми. Да и не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле.

Объяснил Путин и удары по энергетической инфраструктуре Украины. Мы делаем это в ответ на действия против нас, сказал президент.

- Кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы и ваши товарищи делаете это самым достойным образом.

Отдельно остановится Путин на работе авиации:

- Авиация работает очень хорошо. На боевом дежурстве практически круглосуточно. Очень эффективно себя показывает. Все вовремя делает, очень грамотно. И штурмовики ведут боевые действия отлично, и «Сушки» - Су-34, Су-35 - вооружение отличное. Просто здорово. Оказывает существенный вклад в эффективность действий войск.

Ну началось череда поздравлений с наступающим новым годом. Несмотря на то, что на дворе еще только 8 декабря, Путин поздравил награжденных героев. Это было в самом конце, когда президент уже прощался с ними.

- С наступающим вас Новым годом. Вряд ли мы до Нового года увидимся. Всем вашим коллегам, товарищам боевым самые наилучшие приветы, - сказал российский лидер.

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