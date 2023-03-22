Любитель кошек и оперных призраков: Как Эндрю Ллойд Уэббер создавал свои легендарные мюзиклы

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эндрю Ллойд Уэббер – человек, который входит в сотню богатейших людей Великобритании. Владелец театров, трижды женатый отец пятерых детей. Сэр, барон. Коллекционер викторианской живописи. Его друзья шутят, что он и мюзиклы пишет для того, чтобы коллекцию пополнять. Хотя первый рисунок Габриэля Данте Россети Уэббер купил еще подростком, за 12 фунтов. Немаленькая сумма по тем временам.

Трудно представить себе сейчас, что будущая звезда настолько увлекался средневековой историей и архитектурой, что выбрал для себя профессию ученого-медиевиста. В Оксфорде учился, хотя с детства уже и музыку писал, и сюиты в 9 лет его выходили в музыкальном журнале. Что поделать – наследственность. Папа композитор, мама скрипачка и пианистка. Тетя актриса. Младший брат – виолончелист. А вот Уэббера тянуло в историки.

Переломной (для исторической карьеры) стала встреча с Тимом Райсом. На ту пору – юристом с блестящим образованием и желанием писать для театра. А теперь он тоже сэр, автор либретто к рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». И, хотя сотрудничество двух будущих сэров и началось с провала, они прочувствовали друг друга и добились успеха в тандеме. Оба находятся среди 16 человек на земле, которые получили основные премии шоу-бизнеса - «Оскар» (за работу в кино), «Грэмми» (за диски), «Эмми» (за ТВ) и «Тони» (за театр).

Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс в 1973 году. Фото: EAST NEWS

«Кошки» против собачки

Как это ни странно, Уэббер в 2019 году присоединил случайно к своему списку шлейф из анитипремии «Золотая малина». Вышел фильм «Кошки» по мюзиклу композитора. С компьютерной графикой, все, как положено. Только это не понравилось ни Уэбберу, ни публике. Жесткий провал, после которого Эндрю Ллойд пошел и купил себе собаку. С щенком он пережил все проблемы самоизоляции. Даже требовал от авиалиний возможности проносить собаку в салон, ссылаясь на злостный Голливуд: мол, эти гады так испортили мой мюзикл «Кошки», что теперь я без собаки – никуда.

Впрочем, невольно задаешь себе вопрос: могли ли они не испортить? Ведь, если перечислить сюжеты самых известных произведений Уэббера, мы получаем довольно не развлекательные истории. «Иисус Христос – суперзвезда» - жесткая и дерзкая интерпретация Евангелия. «Эвита» - рассказ о жене аргентинского диктатора, ставшей кумиром в своей стране и скончавшейся совсем молодой. «Кошки» - по стихам Томаса Стернза Эллиота, выдающегося и «сложного» поэта. «Призрак оперы» хоть как-то держит удар: монстр, красиво падающая люстра, подземное озеро, мистика. Но это – скорее, исключение из правил.

Маска "Призрака оперы"

Между прочим, у оперного призрака были десятки экранизаций. Началось все с немого кино. А автор книги, Гастон Леру, написал про вполне конкретный театр. Роскошный театр – «Опера Гарнье» или «Гран Опера» в Париже. Под этим театром действительно есть озеро, правда – без острова для Призрака. Просто во время строительства постоянно набиралась вода в месте закладки фундамента. Ее откачивали, но она снова набиралась. Тогда воду отвели в специальный резервуар. Он существует и сейчас, там тренируются французские спасатели – специалисты по подводным работам.

Эпизод с упавшей люстрой в зале театра был раздут: упал противовес, были пострадавшие и одна погибшая женщина. Однако размах имеет значение и порождает легенды. До сих пор в парижской опере пишут опровержения про призраков.

Уэббер дал легенде второе дыхание. Он был влюблен в прекрасную Сару Брайтман с «ангельским сопрано», ушел от кроткой жены (матери двоих детей), придумал ту самую маску Призрака, чтобы ничто не мешало петь. Заранее выпустил сингл с Сарой, чтобы прощупать почву перед постановкой. Получился шедевр.

Кошка с особой памятью

Собственно, шедевров в жизни композитора было не так много. Это показывает время: в прошлом еще веке мне удалось побывать на одном провальном мюзикле Уэббера в Лондоне. Да простит меня юбиляр, но это было чудовищно скучно. Нет, с декорациями все было хорошо, но шоу казалось весьма нафталиновым. Возможно, в 90-е годы, расставшись с певицей Сарой Брайтман, он нашел себя в новой семье, где появилось еще три ребенка. А позади остались, например, «Кошки» и песня «Память». Или «Не плачь по мне, Аргентина» из «Эвиты», в экранизации которой сыграла и фантастически пела Мадонна.

Эндрю Ллойд Уэббер у рояля, 1987 год. Фото: EAST NEWS

Песня Memory из «Кошек» стала символом всего, что связано с воспоминаниями. И голос Барбары Стрейзанд звучит в ушах каждого, кто хотя бы однажды прослушал эту песню. Песню, которую создали из набросков поэта Эллиота, переданных вдовой. И песня эта – про гламурную кошку Гризабеллу. Кошку, которой есть, что вспомнить.

Эту роль на себя примеряли еще Мирей Матье, Селин Дион, Ширли Бесси, Хосе Каррерас… Я уверена, что список не будет закончен никогда. Эта красивая отстраненность от настоящего, эта нежная лирика останется. Здесь не нужно падающих люстр, религиозных символов, аргентинских диктаторов. Только память. Даже если барон Эндрю Ллойд Уэббер не напишет более ничего, он уже вписался в те музыкальные шкатулки, которые существуют у нас в головах.