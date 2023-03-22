Пророческая шутка, бытовая простота и работа с Путиным: о чем рассказал Владимир Чуров в своем последнем интервью

Свое последнее интервью экс-глава ЦИК дал "Комсомолке" Фото: Иван ВИСЛОВ

ПРОРОЧЕСКАЯ ШУТКА

- А вы упустили свой шанс прославиться на всю страну! - бодрым голосом сказал мне по телефону Владимир Чуров за два дня до своего 70-летия. Юбилей был 17 марта.

Я тогда, надо признаться, даже поперхнулся от удивления.

- Почему?

- Вы могли стать последним журналистом, который взял у меня интервью (Я за неделю до этого был в гостях у экс-главы ЦИК и все же взял у него интервью. - Прим авт). А в понедельник, 13 марта, у меня случился обширный инфаркт. Вот лежу в больнице, восстанавливаюсь после операции. Но врачи говорят, я иду на поправку, так что случай оказался упущен. Помните о наших планах на лето?

- Помню, - соврал я. Владимир Евгеньевич вскользь упоминал что-то об открытии краеведческой выставки и обещал меня позвать.

- Ну увидимся! – сказал Чуров и повесил трубку.

А сегодня, 22 марта, экс-главы Центризбиркома не стало.

- Врачи уже разрешили ему вставать. Он ходил по палате и делился планами. Хотел в этом году написать книгу «Электоральный колониализм» про то, как США влияют на выборы в других странах. Но не успел. Думаю, дело в последствиях инфаркта, - рассказал мне бывший зампред ЦИК, а сейчас депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Кажется, мое интервью с Чуровым все же стало последним. Он пригласил меня к себе домой 10 марта. Разговор мы вели накануне 70-летия Владимира Евгеньевича.

С РАЗМЕНОМ ДЛЯ ПАРКОВКИ

Помню, во время общения меня все время удивляла какая-то бытовая простота Владимира Евгеньевича. Перед интервью он меня встретил у метро «Прокшино» на служебной машине МИД с водителем (вообще-то у него вполне демократичный VW, просто ехал с совещания). Когда мы выезжали с платной городской парковки, оказалось, что за стоянку надо доплатить.

Чуров тут же достал кошелек, где у него на такой случай лежали полтинники и сотки, и передал 50 рублей водителю.

- Лучше носить с собой наличные. Терминалы приема карт в мороз начинают глючить, - заметил он.

В свое время, экс-глава ЦИК считался четвертым человеком в стране. А до последнего дня работал в МИДе консультантом по выборам в других странах. Между прочим, Путин присвоил ему ранг чрезвычайного и полномочного посла. Такой же у министра Лаврова. Интересно, сколько чиновников подобного уровня знают о трудностях оплаты парковки зимой?

АЗИАТСКАЯ ДОЛИНА-2

Семья Чуровых живет в небольшом коттеджном поселке в Новой Москве. У них там половина дуплекса (когда одним домом владеют две семьи).

- Почему там решили поселиться? – спросил я по дороге от метро.

- Когда я возглавлял ЦИК, мне была положена старая госдача. Это такой небольшой кирпичный дом брежневской постройки. Хотя рядом даже довоенные были. Там в поселке и не жил особо никто – все, кому эти дачи были положены по статусу, выбирали что-то посолиднее за свой счет. Ну я и привык работать за городом. А после отставки с поста главы ЦИК пришлось выбирать: либо остаться в этом домике, но платить за аренду около 50 тысяч в месяц, либо съехать. 50 тысяч для меня было дорого, а в поселке, где я сейчас живу, квадраты стоили дешево. Поэтому мы решили переехать в свой дом.

Коттеджный поселок называется «Европейская долина-2».

- Правда, наверное, скоро его переименуют в «Азиатскую долину-2», - пошутил Чуров. - У нас такой нижний средний класс в основном проживает.

Сворачивая с Калужского шоссе на петляющую дорогу, Владимир Евгеньевич показал на памятник Кутузову в сквере у обочины.

- Не очень удачный. Он держит в правой руке подзорную трубу, но она сильно напоминает бутылку. Поэтому понятно, как называют этот памятник иногда.

- Пьющий Кутузов?

- Да нет, просто «дядя с бутылкой».

ДЕШЕВО И ИСТОРИЧНО

История была страстью экс-главы ЦИК. Во время интервью он все время отвлекался на обширные экскурсы в прошлое. Пока мы ехали домой к Владимиру Евгеньевичу я узнал о всех дворянских усадьбах в округе, о судьбе памятника Пушкину (он из Подмосковья попал в Киев, а сейчас находится в Петербурге), о расположении оставшихся редутов времен войны 1812 года…

- Не пробовали с металлоискателем по участку походить? – мое воображение со школы будоражили истории про клады, оставленные французами при отступлении.

- Без меня ищут. Находят и, слава богу, приносят. В Щапово есть музей, - ответил Чуров. - Здесь места очень исторические, что меня и привлекло кроме дешевизны тогда. Тут Малоярославец, Вороново, Тарутино. А перед Вороново, на реке Моча, имение Кутузова. Он ведь не зря здесь шел. У него коляска сломалась, и надо было новую коляску в имении забрать, - то ли в шутку, то ли серьезно сказал Чуров.

МНОГО БЫЛО СДЕЛАНО С ПУТИНЫМ

Кстати, Владимир Евгеньевич оставался чуть ли не единственным человеком в стране, который в 90-е работал вместе с Владимиром Путиным в Смольном (оба были в Комитете по внешним связям), и с которым можно было об этом поговорить. Ни к Медведеву, ни к Миллеру или Сечину с вопросами особо не подойдешь.

Но даже несмотря на свою относительную доступность для журналистов, Чуров о президенте отзывался скупо.

- Как вам работалось с Путиным в Смольном?

- Очень продуктивно, очень много было сделано. Что касается особенностей работы в Смольном, об этом хорошо написано в книге, которая вышла накануне выборов 2000 года. Сейчас вышло много книг по этому поводу, поэтому я никаких своих оценок стараюсь не давать, - сказал мне экс-глава ЦИК.

Речь о книге «От первого лица», вышедшей 13 марта 2000 года. Правда, и там личных оценок президента не много. Больше рабочие истории. Например, как Владимир Владимирович боролся с красным флагом у бывшего Дома политпросвещения, переданного городу. Путин флаг снимал, а коммунисты по ночам вешали назад. Кончилось все тем, что флагшток просто срезали.

ЛЮБИТЕЛЬ ФАРФОРА

А еще Чуров и его жена Лариса Николаевна любили собирать столовый фарфор. Ну как собирать – они часто покупали тарелку-другую или чашку на барахолке во время отпускных поездок. Все икеевские шкафы на первом этаже дома заставлены какой-то фарфоровой посудой

- Мы начали еще в советское время. У нас много фарфора ленинградской фабрики. Сейчас она называется императорской. Но раньше на блошиных рынках старые сервизы продавались относительно дешево. А в последние годы фарфор настолько подорожал, что мы перестали его брать, - призналась мне Лариса Николаевна.

ГДЕ ПОХОРОНЯТ ВЛАДИМИРА ЧУРОВА

Леонид Ивлев рассказал мне, что с учетом дипломатического ранга Владимира Чурова, его могут похоронить на одном из двух кладбищ.

Либо в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества» в Мытищах, либо на Троекуровском кладбище.