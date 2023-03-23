«Границы Дружбы» больше не существует. Президент Финляндии подписал закон о вступлении в НАТО

Президентство Саули Ниинистё закончится через год, но его пребывание на высоком посту будут помнить именно из-за этого события Фото: REUTERS

Сегодня президент Финляндии поставил, наверное, самую важную подпись в своей жизни. Президентство Саули Ниинистё закончится через год, но его пребывание на высоком посту будут помнить именно из-за этого события. Он стал человеком, росчерком пера которого ушел в небытие уникальный финский нейтралитет, и … у НАТО появился 31-й член.

Хотя, формально еще только появится — в ближайшем будущем. Не прошло и пяти с лишним месяцев (остальные 28 государств блока проголосовали еще до середины осени минувшего года), как турецкий и венгерский парламенты наконец пообещали одобрить финскую заявку. Будапешт — в следующий понедельник, а Анкара — до президентских выборов 14 мая. Сами финны не стали их дожидаться, и приняли соответствующий закон заранее — в первый день весны.

Уже очевидно, что Финляндия вступит в блок раньше соседней Швеции, которой членство в обозримом будущем вряд ли светит из-за невыполнимости турецких требований. Некоторые финские политики картинно ломают руки, изображая печаль и демонстрируя солидарность со шведами. Хотя всем давно ясно: всё это чистая формальность, и, по сути, оба государства уже давно члены НАТО, только без членских билетов.

Первая ласточка финского участия в Альянсе не заставила себя ждать. Ею стал самолет-разведчик ВВС США «Боинг» RC-35W «Ривет джойнт» с позывным JAKE11, который сегодня впервые пролетел над финской территорией вдоль российско-финских рубежей — от Хельсинки до Рованиеми и обратно, аккуратно повторяя изгиб того, что еще недавно считалось «границей дружбы».

Финские военные уже заявили, что такие полеты со странами-партнерами являются частью обычного сотрудничества и планируются впредь. Однако, подробности этих миссий разглашаться не будут

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